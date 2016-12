(VIDEO) IZDAO GA SAIGRAČ: Azar poslednji meč za Lil odigrao pijan i postigao het-trik za pola sata!

Azar je u sezoni 2011/202. bio najbolji igrač svog tima, a onda je prešao u Čelsi. Belgijanac je svoj poslednji meč sa Lil odigrao sa stilom. Lil je pobedio Nansi 4:1, a Azar je pijan postigao tri gola.



"Nismo izlazili pre utakmica. Međutim, pre utakmice sa Nansijem znali smo da smo obezbedili treće mesto na tabeli. Eden je organizovao druženje sa saigračima s obzirom da mu je to bila poslednja utakmica za Lil. Celu noć smo pili. Ujutro u 10 sati u sobu mi je ušao Marko Baša i pitao: Šta ti radiš ovde? Nisam znao zašto mi to govori, ali tek kada sam video, shvatio sam da se obraća Edenu, koji mu je lepo objasnio. Nije imao vremena da ode u svoju subou. Međutim, to ga nije sprečilo da, iako je bio pijan, za 30 minuta postigne tri gola", rekao je Mavuda.





Azar je u 88. minutu zamenjen, a dobio je ovacije navijača. On je dva meseca kasnije prešao u Čelsi za 38 miliona evra.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport