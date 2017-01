(VIDEO) LIBIJAC PREDSTAVLJEN U HUMSKOJ El Monir: Partizan mora da osvoji šampionsku titulu

"Ovo sam dugo čekao, još dok sam igrao za Jagodinu. Imao sam dve šanse da potpišem za Partizan, ali nije bilo sreće, ali treći put smo uspeli. Ovo je veliki izazov za mene. Hvala treneru Marku Nikoliću i svima koji su imali poverenje u mene. Daću sve od sebe da opravdam poverenje. Moje želje se podudaraju sa željama svih u klubu, a to je titula koju moramo da osvojimo" rekao je El Monir na konferenciji za novinare u Beogradu.



El Monir (24) je levi bek i drugo je pojačanje Partizana u zimskom prelaznom roku, pošto je pre njega ugovor potpisao napadač Leandre Tavamba. Potpisao je trogodišnji ugovor i nosiće dres sa brojem 13, za koji je, posle pitanja novinara, u šali rekao da je i u Libiji baksuzan.



Libijski fudbaler se vratio u srpski fudbaler posle tri i po godine, pošto je od 2011. do 2013. igrao za Jagodinu sa kojom je osvojio Kup Srbije (2013). U Partizan je prešao iz beloruskog Dinama iz Minska.



El Monir, koji je na konferenciji za novinare pričao na srpskom i engleskom jeziku, rekao je da dobro poznaje način rada trenera Marka Nikolića, pošto je tri puta igrao protiv njegovih ekipa u Srbiji (Rad, Vojvodina, Partizan).



"Upoznali smo se pre dve godine i dugo smo razgovarali, zamalo da se dogovorimo, ali ne znam šta se dogodilo. Iako nismo potpisali ugovor on mi je dao motiv da nastavim dobro da radim i kada je došlo pravo vreme transfer se realizovao. Čitao sam komentare navijača, zahvalan sam što imaju pozitivnu rekaciju", naveo je on.





El Monir je dodao da Partizan ima dobre igrače ne samo na poziciji levog beka, već u celoj ekipi i da je trenerov posao da izabere najboljeg.Naveo je da mu je žao što je njegov bivši klub Jagodina u drugoj ligi i dodao da je i posle odlaska pratio dešavanja u srpskom fudbalu."Srbija je moja druga kuća, tu sam igrao skoro tri godine. Imam mnogo prijatelja, dobre trenutke i uspomene sa Jagodinom. Rastužio sam se kada sam čuo da je u drugoj ligi, ali to je fudbal. Bilo je problema i zbog toga sam i otišao i pre isteka ugovora. Uvek sam bio u kontaktu i srećan sam što sam se vratio", rekao je El Monir.Upitan za sunarodnika Mohameda Zabiju, koji je od 2012. do 2013. godine bio u Partizanu, El Monir je rekao da mu je "Zabi kao brat"."Znam sve, od prvog dana kada je došao u Partizan. Imao je probleme u Libiji i kada je ovde došao osećao je pritisak. On je dobar dečko ali ti problemi su mu otežali rad u Partizanu. Nadam se da ću da promenim tu sliku", naveo je on.Sportski direktor Partizana Ivica Iliev rekao je da je zadovoljan dolaskom El Monira, pošto on ima karakteristike igrača koje su potrebne klubu."Nastavljamo gde smo stali, malo je specifično pošto dovodimo igrače koje smo ranije hteli. On je bio naša želja i pre dve godine kada je Nikolić bio trener. Tada nismo uspeli da ga dovedemo, a sada su se kockice složiče. Blizu je dolazak i jednog štopera. El Monir je dobro poznat našoj javnosti, izuzetno je tehnički potkovan i siguran sam da će se uklopiti u sistem Partizana", rekao je Iliev."U prethodna dva prelazna roka sam navikao da dajem bombastičnije izjave kada je reč o kvalitetima igrača. U ovom prelaznom roku sam spustio loptu, neću da preterujem i da im namećem dodatni pritisak. Ubeđen sam da će El Monir doneti ono što se od njega očekuje, da ne mislim da je za nas, ne bismo se ni upustili u trku za njegovo dovođenje", dodao je Iliev.

Autor: Agencija BETA