(VIDEO) TADIĆ OBEĆAVA: Krvariću opet, samo da Srbija ode u Rusiju

Zvanično najbolji srpski fudbaler Dušan Tadić izjavio je da reprezentacija pod selektorom Slavoljubom Muslinom igra znatno borbenije nego što je to ranije bio slučaj i da su igrači spremni da urade sve zbog plasmana na Svetsko prvenstvo u Rusiju.

Koliko srpski fudbaleru žele na Mundijal najbolje opisuju njegove reči da bi prihvatio da svaku utakmicu igra povređen ukoliko to garantuje uspešan završetak kvalifikacija.



Tadić, predvodnik Srbije u kvalifikacijama sa tri gola i pet asistencija, pored sjajnog statističkog učinka, oduševio je naciju u Kardifu kada je više od sat vremena igrao sa polomljenim nosem protiv Velsa (1:1).



"Muslin usadio nam je pobednički mentalitet, želju i borbu za državni grb, to nam je bilo neophodno. Spremni smo da uradimo sve za svog saigrača, ne želimo da ostavimo drugare na cedilu, pa makar krvarili, kao što se meni desilo u Velsu. Ne volim da odustajem, da sam to učinio osećao bih se kao da sam izdao saigrače. Posledice nisu bitne, iako su postojale posle utakmice, ali nikada ne razmišljaš o njima, već da osvojiš bodove", započeo je Tadić novogodišnji intervju Tanjugu.



Tadić, iako je imao dosta problema i izgubio dosta krvi, ističe da je spreman da na svakom narednom meču iskrvari zbog odlaska na Mundijal.



"Ako treba da krvarim svaki meč, a da odemo na šampionat u Rusiju, onda neka bude tako. Ostao sam bez dosta krvi, ali želim samo da se plasiramo", poručio je kreativni vezista engleskog Sautemptona.

On je dodao da je, posle duže vremena, konačno srećan i zadovoljan igrama reprezentacije Srbije, kazavši da je atmosfera sada na visokom nivou i da oseća podršku naroda."Idemo dobrim putem i sve je kako treba. Trudimo se svakom treningu, kamoli utakmici, nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Oseća se bolja atmosfera u ovom kvalifikacionom ciklusu, Muslin je vratio kult reprezentaciji, cela nacija ponovo je reprezentacija i drago mi je što svakom novom utakmicom imamo sve veću podršku. Bez navijača ne možemo ništa, a uz njih možemo da pravimo velike uspehe".Mnogi smatraju da reprezentacija Srbije u mnogome zavisi od nekadašnjeg đaka Vojvodine, ali Tadić nema problem da se nosi sa teretom i velikim pritiskom."Prija mi velika odgovornost, ali nijedan igrač ne može sam da reši meč, već timska igra. Još sklapamo kockice u ekipi, ali verujem da ćemo se plasirati na Mundijal u Rusiju", poručio je Tadić.Kao najbolju sliku iz 2016. godine, ali i za čeo život, Tadić je izdvojio ovacije i skandiranje njegovog imena posle pobede nad Austrijom 3:2 u kojoj je zabeležio dve asistencije i postigao odlučujući pogodak.

Autor: Agencija TANJUG