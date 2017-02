(VIDEO) UŽIVO: Crveno-beli veliki favoriti u duelu sa poslednjeplasiranim Novim Pazarom (15.00)

Sastavi

CRVENA ZVEZDA: Manojlović – Petković, Frimpong, Luković, Anđelković – Le Talek, Donald, Plavšić, Kanga, Ruiz – Boaći.Na klupi su: Supić, Pavkov, Milijaš, Milošević, Adžić, Sikimić, Poletanović.

NOVI PAZAR: Živković – Vasilić, Knežević, Ignjatović, Marić – M. Plavšić, Sinđić, Vusljanin, Tasić – Krstić, Marković.

Tok meča

Bez obzira na trenutne pozicije na tabeli, i činjenicu da je razlika u kvalitetu velika, ovi mečevi uvek privlače veliku pažnju publike.



Crveno-beli su jesenji deo šampionata okončali na čelu tabele sa 54 osvojena boda, dok je ekipa Novog Pazara na mesto ''fenjeraša'' došla nakon serije loših rezultata i samo 12 osvojenih bodova. Prethodni susret ovi timovi su odigrali tokom aktuelne sezone u Novom Pazaru, a crveno-beli su tom prilikom slavili rezultatom 4:1 (2:0). Strelci za beogradski tim bili su Aleksandar Luković (penal), Petar Orlandić, Džon Ruiz i Dušan Anđelković. Ako posmatramo bilans prethodnih 12 međusobnih susreta crveno-beli su daleko uspešniji sa deset pobeda, uz po jedan poraz i remi. Pazarci do sada u Beogradu nisu uspevali da ’’otkinu bod’’ ekipi iz Ljutice Bogdana.





Domaćini u ovaj meč ulaze kao apsolutni favoriti, ali i svesni činjenice da to treba pokazati i na terenu.O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Miodrag Grof Božović koji je istakao da očekuje da će Zvezda tokom proleća nastaviti sa dobrim igrama:’’Naravno da očekujem da ćemo da pobedimo i da ćemo nastaviti u pobedničkom ritmu koji smo imali i u prvom delu sezone. Novi Pazar je ekipa koja se nalazi u nezavidnom položaju i sigurno da će dati sve od sebe da naprave iznenađenje na našem stadionu, ali nadam se da smo spremni i fizički i psihički da nastavimo šampionat bez poteškoća i da stignemo do cilja, a to je osvajanje duple krune.’’Trener crveno-belih nema dilema oko sastava tima za subotnju utakmicu, a sigurno je da u njemu neće biti povređenog Ristića i ’’požutelog’’ Milića:’’Ristić je nažalost povređen, a Milić ima četiri žuta kartona koja je preneo iz Spartaka, tako da na njih dvojicu neću moći da računam. Svi ostali fudbaleri su zdravi i potpuno spremni. Utakmicu će započeti igrači koje ste videli u pretposlednjoj prijateljskoj utakmici sa Zirkom.’’On se osvrnuo i na činjenicu da je ekipa Novog Pazara tokom zimske pauze dobila novog šefa stručnog štaba:’’Svaka promena trenera donosi nešto novo i prvo kolo je ono u kome se često dešavaju iznenađenja. Potrudićemo se da se to ne desi. Pošto je na klupi Novog Pazara Nebojša Vučićević ovo bi bila prilika da se otac i sin nađu na suprotnim stranama, ali Vanja neće biti među osamnaest. Ima igrača koji tu moraju da se nađu pre njega zato što nam je mađu rezervama neophodan jedan štoper, jedan bek, vezni igrač, špic. Nakupi se tu igrača, a klupa je mala.’’U taboru gostiju svi su svesni snage protivnika, ali ne odriču se prava na nadu da mogu napraviti veliko iznenađenje. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba Nebojša Vučićević koji je istakao da premijera nije mogla biti teža:’’Sakupili smo se tek pre 12, 13 ili 14 dana, otišli na pripreme, vratili se, trenirali, ali sve je moguće. Ipak, bilo bi glupo ako ne bih kazao da je šampion Crvena zvezda apsolutni favorit na svom terenu. Poslednji smo, ali imamo pravo na nadu. Biće to najteža moguća premijera jednog potpuno novog tima, ali probaćemo. Ne idemo sa ’’belom zastavom’’, želimo da se nadigravamo i pokažemo se u što boljem svetlu pred beogradskom publikom. Sigurno je da ćemo biti maksimalno borbeni i angažovani. Imamo dvadeset igrača koji se bore za mesto u timu i sutrašnja utakmica je jedna vrsta filtera za naredne izazove, a sledeći je protiv Metalca kod nas.’’Šef stručnog štaba Pazaraca je zatim istakao da je atmosfera u ekipi dobra, da nema problema sa povredama i kartonima, kao i da još nije odlučio da li će računati na tek pristigle fudbalere, Dejana Babića i Milana Savića. Nešto ranije, novopazarske plavo-bele su pojačali povratnici Miloš Budaković i Ibrahim Arifović. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport