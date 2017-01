VULETIĆ OPTIMISTA U VEŽBI ŽALBE CAS: Partizan živi život pun problema

"Ovo nije konferencija povodom bilo kakve vrste katastrofičnog scenarija. Optimista sam u vezi sa slučajem pred CAS da ćemo iz ovog pravnog procesa izaći kao pobednici. Verujem i postoje dobre tendencije koje govore u prilog činjenici da ćemo verovatno uspeti u našim težnjama", rekao je Vuletić za klupsku televiziju.



Evropska fudbalska unija (Uefa) suspendovala je Partizan iz evropskih takmičenja zbog nepoštovanja finansijskog fer-pleja, odnosno zbog neizmirenih dugovanja.



Vuletić je naveo da Uefa nije bila jedinstvena u stavu da Partizan treba kazniti, pošto je glavni istražitelj preporučio nešto sasvim drugo od drugostepenog organa Uefe.



On je na konferenciji za novinare govorio o finansijama kluba. Naveo je da je uprava formirana 24. oktobra 2016. godine preuzela sva prava i obaveze prethodne dve uprave, prvo tadašnjeg predsednika Zorana Popovića, a zatim i u dva navrata tadašnjeg predsednika Dragana Đurića i da Partizan nikome neće ostati dužan.



"Problem je dug koji je do 31. decembra 2014. godine tadašnja uprava ostavila Partizanu. Tada je plata zaposlenima kasnila četiri meseca. Partizan je od januara 2015. do danas isplatio 25 plata, a jedna je i nadoknađena. Nasledili smo 15 miliona evra dugova, a kada se sve sabere, u 2015. i 2016. godini platili smo 6,8 miliona evra dugova igračima, trenerima i raznim menadžerima", dodao je Vuletić.



"Toliko smo platili, a istovremeno servisiramo i tekuće potrepštine, pa dug ne može da se smanji. Prošle godine smo platili 350.000 evra na renoviranje stadiona. Uefa je poslala inspekciju u aprilu i zapretila nam da nećemo moći da igramo kvalifikacije ako to ne uradimo. Renovirali smo svlačionice, dotrajale instalacione uređaje, prokišnjavalo je u prostorijama gde su sedeli delegati Uefe. Danas to može da se vidi, ali ne vidi javnost, pa se svi pitaju kako Partizan nije imao 370.000 evra da plati i izbegne suspenziju. Ali, to nije 370.000 evra to je mnogo više", naveo je on.



Vuletić je rekao da će se dug kretati u sličnim granicama, pošto stiže još nešto više od 2.237.000 evra potraživanja iz 2011, 2012. i 2013. godine.



Potpredsednik crno-belih rekao je da je poreski dug na dan 31. decembra 2014. godine iznosio 4,2 miliona evra, ali da je današnji dug prepolovljen i da je 850.000 evra od prodaje napadača Petra Škuletića odmah otišlo na porez.



On je istakao da Partizan ne spori dugovanja i da ima bivših igrača koji nisu pristali na reprogram dugova, iako su znali da bi to moglo dovesti do nedobijanja licence Uefa.



"Milanu Smiljaniću je isplaćeno 105.000 evra, skoro 60.000 Vojislavu Stankoviću, a nešto više od 87.000 Vladimiru Volkovu. Partizan svoje dugove vraća, a za to je živi svedok kapiten Saša Ilić, kome se duguje 201.000 evra. On je uvek prihvatao reprogram, ne samo on ima još igrača koji prepoznaju interes kluba, recimo Aleksandar Lazevski i trener Vuk Rašović", rekao je Vuletić.

Naveo je da je jedan od najgorih primera Andrija Živković, koji je odbio da produži ugovor sa Partizanom i bez obeštećenja potpisao za Benfiku, a zatim poslao opomenu pred tužbu.



"Govorio je da će pomoći omladinskoj školi, a čim je potpisao za Benfiku poslao je opomenu pred tužbu u iznosu od 11.000 evra i 52.000 dinara. Partizan se suočio sa nekoliko teških problema sa kojima se bori na sudu ili je te sporove izgubio vezano za provizije menadžera nekolicine fudbalera u dogovoru sa upravom koja je radila do 31. decembra 2014. godine", rekao je on.



Vuletić je naveo da je "uprava u 2016. godini morala da podnese" i dugove napravljene pre 2015. godine od aviokompanija koje potražuju 30.000 evra za let u Milano na utakmicu sa Interom, kao i 20.000 evra od hotela gde su igrači išli na letnje pripreme.



Takođe, pomenuo je i da su pojedini članovi Upravnog odbora iz Đurićeve uprave davali pozajmice klubu, a da su neki od njih pustili menice u septembru prošle godine.



"On na to ima pravo po zakonu, međutim, nije sve što je zakonito ujedno i časno", dodao je Vuletić i istakao da ne prima platu u Partizanu.



Naveo je da je interes kluba ispred pojedinca.



"Partizan živi život pun problema, ali ga živi i ne može stalno da se oglašava povodom nekih izjava funkcionera iz rivalskih klubova. Stalno pokušavaju da unesu nemir u redove Partizana, u ovaj tim i trenera koji jako dobro radi, i sportski sektor koji nikada nije bio u poziciji da bude toliko autonoman. Interes Partizana je iznad interesa pojedinca i uvek bi morao biti. Partizan mora da živi i živeće, nosiće se sa svim problemima i preživeće", rekao je on.



"Verujem da ćemo pobediti u nastojanjima prema Uefi, da će Partizan ravnopravno konkurisati za oba trofeja u Srbiji. Verujem da samo snažan Partizan može da doprinese sportskoj Srbiji, ali hajde da ga ne čerupamo. Prihvatamo svaku kritiku, ali samo dozvolite da se čuje i druga strana. Neću se više oglašavati jezikom brojki, mnogo je rečeno, ali to je posledica jako tendecioznog i malicioznog pisanja i prenošenja određenih medija. Nadam se da će Partizan iz svega izaći jači i da će u nastavku priprema raditi još bolje", dodao je Vuletić.

Autor: Agencija BETA