ZLATAN U SVOM STILU Ibrahimović: Kritičari će me pamtiti do kraja života! 13.01.2017.

Ibrahimović je prošlog leta došao u Junajted bez obeštećenja iz Pari Sen Žermena, a ove sezone je postigao 18 golova za tim Žozea Morinja. Ovaj 35-godišnji napadač istakao je u intervjuu za Skaj sports da mu kritike koje je ranije dobijao daju energiju, i ocenio je da dolaskom u Mančester nije odabrao lakši put.

"Nemam problema sa kritikama, jer sam ih slušao tokom cele karijere. To je nešto što me pokreće, što mi daje energiju. Ljudi koji govore o meni kažu: 'mrtav si, ovo si, ono si', bivši saigrači pričaju o meni, a ja se i ne sećama kada smo igrali. Ali, jedno je sigurno, a to je da će me oni pamtiti do kraja života", rekao je Ibrahimović.

Švedski internacionalac kazao je da je godinama slušao da ne može da uspe u Premijer ligi.

"Imao sam svoju malu avanturu, kada sam išao po različitim zemljama, a onda, kada su oni osetili da će mi biti najteže u Engleskoj, ja sam odlučio da dođem. Najlakši put za nekoga u mom položaju je da ode negde u inostranstvo, da zaradi novac u Kini, ili da se skrasi i bude zadovoljan karijerom koju je imao. Ja sam odabrao drugačije. Prihvatio sam izazov, za njega sam se odlučio, to je bio moj izbor", rekao je Ibrahimović.

On je objasnio i da je namerno odabrao Mančester junajted.

"Odabrao sam Junajted jer se muči u poslednjih četiri ili pet godina, a ako uspem u zadatku da ih vratim na vrh, biću mnogo srećniji. Ne volim lake zadatke, lake poslove, lake ciljeve. Uvek sam birao teško, gde god sam išao. Trebalo je da radim mnogo više nego drugi, a tako gledam i na stvari ovde. Ljudi su govorili da će sa 35 godina biti nemoguće, ali ja radim ono što sam sposoban da radim", rekao je Ibrahimović.

On je u razgovoru sa nekadašnjim napadačem Tijerijem Anrijem ocenio da je mladjim igračima danas mnogo lakše nego u vreme kada su oni počinjali, pre oko dve decenije.

"Vredno radim, volim vredan rad. Vrlo sam srećan što sam iz starije generacije, one koja vredno radi. Verujem da je novoj generaciji nešto lakše, jer njih mediji analiziraju na drugačiji način. Mnogo veći i brži nego kada sam ja počeo. Upoznao sam saigrače, igrao sam u raznim klubovima i svi oni su vredno radili da bi dobili to što su dobili i postigli šta su postigli. Neću da kažem da je potpuno drugačije, ali danas ne vidim isti vredan rad u novoj generaciji, jer, kao što si rekao, volim da vredno radim kad dodjem i to me čini zadovoljnim", rekao je Ibrahimović.

Junajted je trenutno u seriji od šest uzastopnih pobeda u Premijer ligi i ponovo je kandidat za jedno od prva četiri mesta, a možda i za više od toga. Mančester trenutno ima četiri boda manje od drugoplasiranog Liverpula, sa kojim igra u nedelju popodne na svom terenu. Ibrahimović je rekao da bi pobeda vratila njegov tim medju kandidate za titulu u "nepredvidivoj" Premijer ligi.

"Jedva čekam. Ovo su utakmice koje želite da igrate, da budete na takvoj pozornici i da samo uživate u trenutku.

Hajde da uživamo u igri, ali pre svega, hajde da pobedimo. Ako uspemo, možemo da počnemo borbu za prva četiri mesta pošto smo izgubili mnogo bodova tamo gde nije trebalo. Razlika je sada manja, a ako pobedimo nekoga iz prva četiri, tu smo", rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je prvenstvo nepredvidivo.

"Nemate tim za koji možete da kažete da će ostati na vrhu i pobediti. Čelsi je igrao fantastično, pošto igra jednom nedeljno, tako da ima mnogo kondicije i mnogo snage svaki put kad igra. Imali su problema u početku i posle je sve došlo na svoje mesto. Svaki tim u jednom trenutku padne u formi. Mi smo naš period imali, a sada pobeđujemo. Nadamo se da ćemo nastaviti tako i da ćemo sačekati greške drugih. Nedelja je šansa da ukrademo bodove sa vrha", rekao je Ibrahimović.

Autor: Kurir sport,Beta