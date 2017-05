(FOTO) LEJDI DI SLAVILA U ISTANBULU: Noletova bivša devojka upecala Kalinića

Lidija Popović, u svetu poznatija kao Lejdi Li, ne može bez srpskih sportista. Atraktivna pevačica i poznati di-džej svojevremeno je bila u vezi s Novakom Đokovićem, a sada je slavila titulu prvaka Evrope s Nikolom Kalinićem.



Bivši košarkaš Zvezde bio je jedan od junaka Fenerbahčeovog finala Evrolige, pa otuda ne čudi što je u šampionskoj noći imao lepo društvo. Lejdi Li se na Instagramu pohvalila fotografijama s njim i sestrom Bogdana Bogdanovića, dok je Bogdan očito bio fotograf, pošto nije na slici.

- Moj srpski tim u Istanbulu - napisala je Lejdi Li uz fotku.



Čaše pune pića dokaz su da se naše društvo fino zabavljalo u ludoj noći, a Kurir vas podseća na raniju izjavu Lejdi Li, kada je pričala o vezi s Novakom Đokovićem.

- To je bila slatka i mladalačka ljubav. Upoznao nas je moj tadašnji prijatelj i tako je sve krenulo. Nije mu bilo lako da me osvoji. Neke detalje ne bih iznosila u javnost jer je on oženjen čovek. Prijala mi je njegova pažnja. Mi smo ostali prijatelji, ali nismo u kontaktu - ispričala je svojevremeno Lejdi Li za Kurir.



Goran Anđelković