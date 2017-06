MILOJEVIĆ: Dobar meč protiv Spartaka, izvanredan skok

Trener košarkaša Mega Leksa Dejan Milojević rekao je da je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala protiv Spartaka u pretposlednjem kolu ligaškog dela Super lige Srbije.

"Zadovoljan utakmicom, odigrali smo kvalitetno. Šut za tri poena nas nije služio, ali je zato skok bio izvanredan. Takodje, imali smo kontrolisan broj izgubljenih lopti, samo 10 što je sjajno za našu brzu igru koju forsiramo", rekao je Milojević.

Košarkaši Mega Leksa pobedili su juče Spartak na svom terenu sa 93:68, u 13. kolu Super lige.

"Postigli smo čak 93 poena i pored veoma slabe realizacije slobodnih bacanja i procenta šuta za tri poena. Ali, to govori da smo igrali kvalitetno u odbrani i da smo dali dosta koševa za dva poena. Raduje me taj podatak što znači da je moja ekipa lepo reagovala, da se nisu ispucavali što je pohvalno za ovako mlad tim", rekao je Milojević.

Mega u poslednjem kolu regularnog dela Super lige igra protiv Partizana u subotu.

"Predstoji nam duel sa Partizanom, koji ćemo igrati bez opterećenja. Nismo još uspeli da ih savladamo u takmičarskom duelu ove sezone, pa se nadam da ćemo uspeti ovog puta", rekao je trener Mege.

Odličnu partiju u pobedi Mege je pružio Kostja Mušidi sa 22 poena i 10 skokova.

"Bila je ovo dobra utakmica za nas, veoma značajna za samopouzdanje pred duel sa Partizanom. Ispunili smo zadatke koje je trener postavio pred nas i zbog toga smo zadovoljni", rekao je Mušidi.

Trener Spartaka Aleksandar Jončevski rekao je da je Mega zasluženo pobedila.

"Ipak, mislim da ova razlika nije realna slika onog što se dešavalo na terenu. U svakom slučaju, Megini igrači su zaslužili pobedu, imali su čak 20 ofanzivnih skokova i u tom segmentu nikako nismo mogli da im pariramo. Pokušali smo da im pariramo zonskom odbranom, da reskiramo neke šuteve. To se isplatilo, jer su imali samo 20 odsto realizacije za tri poena, ali su sve to ispravljali skokom", rekao je on.

Spartak u narednom kolu igra protiv Vršca.

"Preostaje nam poslednja utakmica protiv Vršca gde bismo eventualnom pobedom mogli da izbegnemo poslednje mesto i pokažemo da smo zaslužili da igramo Super ligu i da ne razočaramo domaće navijače", rekao je Jončevski.

Mega je četvrta na tabeli sa osam pobeda i pet poraza, dok je Spartak poslednji sa samo jednim trijumfom.