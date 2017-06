(VIDEO) SRBIJA JE ZEMLJA KOŠARKE: Evroligin poziv na fajnal for u Beogradu

Evroligaška sezona je završena pobedom Fenerbahčea nad Olimpijakosem u Istanbulu, ali oni ne sede skrštenih ruku, već su plasirali promotivni spot za fajnal for u Beogradu naredne godine.

Čelnici Evrolige su već počeli da se fokusiraju na završni turnir koji će se održati naredne sezone u Beogradu, napravili su promotivni spot za fajnal for u našoj prestonici pod nazivom "Vidimo se u Beogradu", a kao glavne zvezde su izdvojeni Željko Obradović, Bogdan Bogdanović i Miloš Teodosić.



"Srećan sam što je fajnal for 2018. u Beogradu. Taj grad i zemlja Srbija zaslužuju takav događaj jer je košarka broj jedan sport i svi je vole", rekao je trener turskog Fenerbahčea Željko Obradović.



Bogdan Bogdanović, košarkaš aktuelnog evropskog šampiona Fenerbahčea, rekao je je da jedva čeka završnicu Evrolige u Beogradu.



"Fajnal for u Beogradu je veoma važan za Srbiju, za sve navijače. Kao mali pratio sam Evroligu, sve utakmice ne samo fajnal for. Biće to odlična prilika za navijače da gledaju najbolju košarku u Beogradu", rekao je Bogdanović.



Da je košarka sport broj jedan u Srbiji i da Srbi vole košarku objasnio je kapiten reprezentacije Srbije i košarkaš CSKA iz Moskve, zanimljivom anegdototm.

"Litvanija i Srbija su jedine zemlje gde je košarka sport broj 1. Gde god da se pojavite ljudi će vas prepoznati, znaće ko ste. Nando de Kolo mi je pričao da je jednom napustio hotel kada je bio u Beogradu sa reprezentacijom i da su ga svi prepoznali na ulici. Ni u Francuskoj ga ljudi ne prepoznaju toliko", rekao je Teodosić.