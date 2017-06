Radonjić: Pobedom protiv Mege da započnemo odbranu titule, Milojević: Zvezda je favorit, ali daćemo sve od sebe

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da veruje da će njegovi igrači dati sve od sebe protiv Mega Leksa i da će pobedom u prvoj polufinalnoj utakmici plej-ofa Superlige Srbije krenuti u odbranu titule.



"Završili smo 14 utakmica prvog dela takmičenja i ono što nam je bila želja na početku, to smo i ostvarili. Igramo prvi meč polufinala protiv Mege sa kojom smo igrali četiri puta ove sezone i svi dueli osim prvog su bili gusti i neizvesni. Sigurno da opet treba očekivati dobru Megu iz više razloga, a pre svega jer je trenutno u odličnoj formi i pokazuje da zaslužuje apsolutni respekt u ovom polufinalu", rekao je Radonjić u Beogradu.



Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Mega Leksa u utorak od 21 čas u hali "Aleksandar Nikolić", prvu polufinalnu utakmicu plej-ofa Superlige Srbije. Ulaz u halu je besplatan.



"Ne treba očekivati da će Crvena zvezda biti na onom nivou kada je u jednom delu sezone bila u najboljem izdanju, ja sam svestan toga, ali verujem i siguran sam da ćemo dati sve od sebe da budemo bolji od protivnika. Verujem da će svako dati svoju žrtvu za odbranu trona", naveo je Radonjić.



Radonjić je podsetio da se Zvezda tokom Superlige suočavala sa velikim problemima vezano za povrede igrača, ali da je uspela da pronađe rešenja.



On je dodao da je ekipa sada kompletna, ali da to ne znači da je u najboljem stanju.



"Sada više i nemam prostora za takve priče", dodao je Radonjić.



Trener crveno-belih naveo je da je Mega u odličnoj formi.



"Ovaj prvi meč, za koji se uvek kaže da je najbitniji, ja to ne posmatram tako, mislim da je svaki u seriji bitan. Mi želimo da budemo dobri, da dođemo do vođstva i tako krenemo u odbranu titule. Da je Mega u odličnoj formi najbolje se videlo i u meču protiv Partizana pre nekoliko dana i zato moramo biti obazrivi i da kolektivnom odbranom ne dozvolimo da se Mega razigra jer ima potencijal na svim pozicijama", rekao je Radonjić.



Milojević: Zvezda je favorit, ali daćemo sve od sebe



Trener košarkaša Mega Leksa Dejan Milojević rekao je danas da je Crvena zvezda apsolutni favorit u predstojećem duelu polufinala plej-ofa Superlige Srbije, ali da se nada da će, ako joj se ukaže, njegova ekipa iskoristiti šansu za pobedu.



"U utorak nas očekuje prva utakmica polufinala plej-ofa sa Crvenom zvezdom. Pored toga što smo ispunili cilj plasmanom u ABA ligu, možemo da budemo zadovoljni kako smo igrali u drugom delu Super lige. Zvezda je apsolutni favorit u ovom meču, ali smo već uspevali sa njima da igramo izjednačene mečeve ove sezone. Najbitnije je da damo sve od sebe u ovom meču, a ako nam se ukaže šansa za pobedu, nadam se da ćemo uspeti da je iskoristimo", rekao je Milojević za sajt Mege.



Košarkaši Mege igraju u utorak od 21 čas protiv Crvene zvezde u hali "Aleksandar Nikolić", prvu polufinalnu utakmicu plej-ofa Superlige Srbije. Mega je u poslednjih sedam utakmica u Superligi ostvarila šest pobeda i ligaški deo završila je na četvrtom mestu na tabeli.



Mega i Zvezda su ove sezone igrali četiri puta, a crveno-beli su ostvarili sve četiri pobede.



Plejmejker Mege Nikola Rebić rekao je da će njegova ekipa pokušati da iznenadi Zvezdu.



"Mi smo naš primarni cilj ostvarili, izborili smo igranje u ABA ligi i sledeće godine tako da ćemo u ovu seriju ući rasterećeno. Kako je regularni deo sezone odmicao, igrali smo sve bolje. Verujem da ulazimo spremni u seriju sa Zvezdom, koja je sigurno favorit, ali mi ćemo svakako dati sve od sebe da probamo da je iznenadimo", naveo je Rebić.

