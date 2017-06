DEJAN RADONJIĆ: Želimo novo slavlje na Kalemegdanu

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić pozvao je navijače da pomognu ekipi u finalnoj seriji plej-ofa Superlige Srbije protiv FMP-a i na kraju ponovo zajedno slave na Kalemegdanu.



"Posle dosta vremena, sezone koja je bila duga i naporna sa velikim brojem utakmica, ulazimo u završni deo. Odigrali smo do sada 81 meč i stigli do finala plej-ofa za koji smo još u najavi sezone rekli da nam je cilj i želja da dođemo do još jedne titule. U finalu igramo protiv FMP-a, koji je napravio iznenađenje u polufinalu nad Partizanom. Naravno, upoznati smo sa kvalitetima FMP-a, ali mi želimo i nadam se da ćemo to i uraditi, da ćemo doći do tri trijumfa kako bismo još jednom osvojili trofej prvaka Srbije", rekao je Radonjić.



On je istakao da će crveno-beli sigurno igrati bez plejmejkera Stefana Jovića.



"Ulazimo u utakmicu bez Jovića, a ima još igrača koji su roviti, poput Voltersa. Sada razmišljamo samo o tom prvom duelu. Potrebno je biti na jednom zadovoljavajućem nivou, i mislim da smo spremni za to. Pozivam navijače da dođu u Pionir, da osetimo onaj ambijent koji smo imali prilike da vidimo i čujemo tokom sezone... Sećajući se mnogo situacija u Pioniru i Areni, imam veliku želju kao i svi momci da opet zajedno svi krenemo u pozitivnu priču i da je na kraju završimo na Kalemegdanu.



Finalna serija igra se do tri pobede, prvi meč na programu je sutra od 21 sat u dvorani "Aleksandar Nikolić", drugi u sredu u Železniku od 18.30, a treći u petak od 20 sati ponovo u dvorani "Aleksandar Nikolić".



Termini eventualnih narednih utakmica biće saopšteni naknadno.

