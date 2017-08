POSVEĆEN BUDUĆNOSTI DECE: Đorđević i naredne dve godine ambasador UNICEF-a

"To što sam ambasador UNICEF-a za mene predstavlja jedno od najvećih zlata koje sam osvojio u životu. Najvažnija vrednost rada UNICEF-a je to što rešenja na kojima radi predstavljaju stvaranje jedankih šansi za svako dete da ostvari svoja prava, da se razvije i da odraste u zadovoljnu i ostvarenu odraslu osobu. A to znači stvaranje boljeg i prosperitetnijeg društva za sve", izjavio je Đorđević.

Na juče održanom UNICEF Fer Plej turniru u basketu u Beogradu učestvovale su 32 ekipe, predstavnici 19 kompanija, a prikupljeno je 1.300.000 dinara za podršku prevremeno rodjenoj deci.

Prvo mesto osvojio je Telenor, a drugo i treće mesto su osvojile ekipe NIS-a. Nagrada za fer plej pripala je ekipi Nordeusa.

Đorđević je zahvalio ekipama na učešću na turniru.

"Preko košarke smo deo UNICEF-a. Moramo da vodimo računa o deci i da pokažemo da smo posvećeni njihovoj budućnosti, ali i da svojim primerom učinimo društvo zdravijim. Pozivam sve igrače i kompanije da se priključe Klubu prijatelja UNICEF-a i da podrže stvaranje boljih uslova za svako dete u našoj zemlji", naveo je srpski selektor.

Đorđević je ambasador UNICEF-a od 2006. godine.

Beta

Foto: Marina Lopičić

