(FOTO) MARKO KEŠELJ O KOŠARKAŠKIM POČECIMA: Dve godine nismo izgubili utakmicu na terenu koji smo zvali Arko Mladost

Najveći košarkaški kolektiv na Novom Beogradu koji je osnovao i već dve decenije uspešno vodi Žarko Koprivica, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i bivši reprezentativac, trenutno okuplja preko 300 mladih košarkaša i košarkašica uzrasta od šest do 18 godina u čak 15 selekcija.

U prethodnih 20 godina kroz klub je prodefilovalo preko 11.000 članova među kojima je svakako najzvučnije ime Marko Kešelj.

Svojevremeno reprezentativac Srbije, osvajač Evrolige sa Olimpijakosom i FIBA Evrokupa sa Đironom u AS Basket došao je sa 13 godina gde je po sopstvenom priznaju proveo tri nezaboravne sezone pre nego što je u dresu tadašnje Avala Ade zaigrao u seniorskoj konkurenciji.

- Otac i majka su se profesionalno bavili košarkom pa je valjda bilo logično da se i ja oprobam - vraća film na svoje košarkaške početke i vreme provedeno u AS Basketu Kešelj i dodaje:

- Prvo sam trenirao u Radničkom sa Crvenog krsta, ali posle osvajanja zlatne medalje na nezvaničnom pionirskom šampionatu Evrope koje se održavalo u Leskovcu odlučio sam da dođem u AS Basket. Tačnije, moj pokojni otac i Žarko Koprivica su bili bliski prijatelji i oni su sve to dogovorili na moje veliko zadovoljstvo, jer je u timu u mojoj generaciji bio Nikola Koprivica sa kojim sam se dosta družio i sjajno sarađivao na terenu u mlađim reprezentativnim kategorijama.

A kakav su nekada tandem u dresu AS Basketa bili Marko Kešelj i Nikola Koprivica, diplomac Univerziteta Vašington, govori i sledeća priča povratnika u redove Crvene zvezde:

- Ubedljivo smo osvojili prvenstvo Beograda i na finalnom turniru šampionata Srbije koji se igrao u Kragujevcu za dlaku nam je izmakla medalja. Zanimljivo je da čak dve godine nismo izgubili utakmicu na domaćem terenu u OŠ "Mladost" na Novom Beogradu, koji smo simbolično zvali Arko Mladost po uzoru na Arko arenu u Sakramentu u kojoj su tih godina blistali Vlade Divac i Peđa Stojaković. Sećam se da smo u sezoni kada smo postali prvaci Beograda Nikola i ja postizali zajedno u proseku 72 poena po meču i znam da su još u to vreme NBA skauti redovno posećivali naše utakmice - rekao je Kešelj i posebno apostrofirao činjenicu da je u AS Basketu radio sa sjajnim trenerima:

- Imali smo zaista priliku da učimo od odličnih trenera, ali i vrhunskih pedagoga kao što su Darko Rajaković, asistent u stručnom štabu Oklahome, zatim Ivo Simović koji je sada trener na Univerzitetu Šarlot, pa Žiža Maksimović i mnogi drugi. Naravno, atmosfera je bila sjajna, a Žarko Koprivica je prema svima nama imao roditeljski odnos. Zanimljivo je da smo Nikola Koprivica i ja pred svaki trening čistili salu, odnosno brisali parket. Nikada nam nije bilo teško, dolazili smo uvek ranije i u tome uživali.

U posebnom sećanju Kešelju su ostale pripreme koje su redovno sprovođene u Sutomoru.

- Individualne kondicione treninge i vežbe snage Nikola i ja smo u Sutomoru radili sa Vladom Vermezovićem, bivšim fudbalerom i trenerom Partizana. Boravili smo po dvadesetak dana i zaista mnogo vremena provodli na individualnom usavršavanju što mi je kasnije u karijeri mnogo značilo.

AS Basket Kešelj pamti po još jednom detalju.

- Tu sam prvi put zakucao. Bio sam prvi u generaciji kome je to pošlo za rukom. To je bila velika stvar za nas klince u to vreme. Na treninzima smo se uvek zaletali, hvatali obruč, zakucavali sa teniskom pa rukometnom loptom, onda premeravali da li je obruč na pravoj visini. Dešavalo se da na nekim utakmicama vodimo po pedesetak razlike i u tim situacijama nismo mnogo vodili računa o igri već samo o tome kako će sigrači da me izbace u kontru da bih dobio priliku da zakucam. Kada bih uspeo, tome smo se radovali više nego pobedi - zaključio je Kešelj.

Velika proslava Košarkaškog kluba As basket biće održana 9. septembra ispred TC "Delta City" u 12 sati. Za sve posetioce biće omogućeno da se takmiče u košarkaškim veštinama i šutu, obezbeđen je veliki broj nagrada i poklona, a specijalni gosti osim Marka Kešelja biće Miroslav Raduljica i Milko Bjelica.

