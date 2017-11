ZVEZDA SLAVILA U DERBIJU Branko Lazić: Važna pobeda, primili smo mnogo poena

"Jako bitna pobeda za nas. Naročito posle poraza od Bamberga. Zadovoljan sam utakmicom napadački, ali primili smo dosta poena. Najbitnije je da smo pobedili i da samo nastavili niz u Jadranskoj ligi", rekao je Lazić novinarima posle utakmice.



Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu Partizan sa 100:84 u utakmici sedmog kola regionalne ABA lige.



"Dobro smo se spremili, dosta smo pričali o tome da treba da udjemo hladnokrvno i da ne reagujemo na njihove provokacije i publiku. I u tome smo uspeli u većem delu utakmice. Zato smo pobedili", rekao je Lazić.



Zvezdu je do pobede predvodio Milko Bjelica sa 29 poena.



"Izuzetno bitna utakmica za nas, bilo nam je važno da ostanemo u vrhu tabele, da uhvatimo priključak. Srećom, dosta smo dobro igrali, pogotovo u napadu, većina igrača je bila raspoložena i zasluženo smo slavili. Partizan je odlična ekipa, imaju izvanredan napadački potencijal, ali mislim da smo dosta dobro odreagovali posle poraza od Bamberga", rekao je Antić.



Bjelica je bio najefikasnije, ali je istakao da je za to bio zaslužan ceo tim.



"Većina šuteva proizilazi iz dobrog napada. Lopta je cirkulisala odlično, od ruke do ruke. Ovu utakmicu sam ja bio taj koji je realizovao te šeteve. Održali smo razliku, nismo dozvolili protivniku da nas stigne kao što je bilo na ranijim utakmicama i mislim da je to bio jedan plus za nas", rekao je Bjelica.



Na pitanje da li mu je ovo utakmica karijere, Bjelica je rekao: "Ne znam tačno da li mi je ovo utakmica karijere, imam dosta dražih utakmice od ove".



Bjelicu je u pojedenim momentima meča čuvao Marko Pecarski, od kojeg je stariji 16 godina.



"On je izuzetan potencijal. Ima sjajan osećaj. Za Partizan je veliki plus što imaju tako mladog igrača koji će se sigurno razviti u velikog asa", rekao je Bjelica.



Pero Antić je bio srećan zbog pobede u derbiju.



"Znali smo kakva će biti utakmica, da je derbi specifičan, da svako treba da da više. Samo srce radi za ovu utakmicu. Srećan sam što smo dobili. Počeli smo super, sa otvorenim šutem, dobili smo samopouzdanje i nastavili tako. Treba da popravimo još neke stvari, primili smo dosta poena... Na kraju je važan rezultat", rekao je Antić.



Zvezda je došla do pete pobede iz sedam utakmica i druga je na tabeli ABA lige, dok je Partizan pretrpeo treći poraz i nalazi se na deobi trećeg mesta.

kurir.rs / Beta

foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir