CRNO-BELI POSLE PORAZA OD LOKOMOTIVE: Uvek padnemo u drugom poluvremenu

"Dobro smo igrali posle derbija i one partije... Posebno prvo poluvreme, to je recept za igru u odbrani i napadu. Na kraju smo stali, kao i uvek što radimo. Lokomotiva je to iskoristila, ali ona će da osvoji Evrokup, jedan je od favorita, sjajna ekipa sa sjajnim trenerom", rekao je novinarima posle utakmice.

Partizan je u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" izgubio od Lokomotive Kubanj sa 93:83 u petom kolu Grupe C Evrokupa, što mu je četvrti poraz u tom takmičenju.

"Mogli smo malo više. Osetio se umor, ali ko te pita. Igraš protiv ovakvog tima, imaš više snage, a mi smo mnogo mladi tako da nema ko da se žali na umor. Lokomotiva možda i nije očekivala ovakav naš otpor", kazao je Marinković.

Njegov saigrač Marko Pecarski rekao je da je zadovoljan igrom Partizana u većem delu utakmice.

"Igrali smo odlično, sve u svemu, protiv ekipe koja je realno kvalitetnija od nas. Dobro smo parirali. Opet nam je na kraju nedostajala disciplina i koncentracija, što nas je koštalo", rekao je Pecarski.

On je naveo da Partizan mora da se odmah okrene utakmici sa Megom u ABA ligi.

"Imamo bitnu utakmicu u ABA ligi, nastavljamo da treniramo. Pokušaćemo da pobedimo, kao i u svakoj sledećoj utakmici", dodao je on.

Pecarski je rekao da je zadovoljan svojom igrom i da "sve ide kako treba" kada je reč o njegovom razvoju i nastupima.

"Timski igramo okej. Tako moramo da nastavimo i ova dva poraza ne smeju da utiču na nas", rekao je Pecarski.

Košarkaši Partizana će u sledećem kolu Evrokupa 14. novembra igrati protiv Albe iz Berlina, takodje u Beogradu.

(Beta, Foto: Beta)

Kurir

Autor: Kurir