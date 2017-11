ČOVIĆ TAJANSTVEN: Odlučili smo da li ćemo pustiti igrače u reprezentacije, ali nećemo prvi da kažemo! Zagorac nam nije zanimao

Jedna od stvari koja u poslednje vreme upada u oči jeste i smanjena poseta na utakmici crveno-belih, što su mnogi prokomentarisali odsustvom poverenja navijača u ovaj

tim.



– Šta znači da navijači nemaju poverenja? Hoće li imati poverenja ako se vratimo u 2011. godinu ili još bolje u 2010. godinu. Ipak, treba razložiti u ovo vreme modernih mreža navijače i botove. Mi smo ušli u sezonu sa novim stručnim štabom i sa 11 novih igrača. Mislite da je neko neznalica ili lud da misli da ne bi bilo dobro da zadržimo prošlogodišnji tim? Bilo bi dobro, ali nije bilo realno. Nova Zvezda se ni na jednoj utakmici nije obrukala. Sve zavisi šta očekujemo, rekao je Čović.

Prvi čovek Zvezde je zatim napravio jedno poređenje.

– CSKA danas popodne po ruskom vremenu završi trening i seda u čarter avion da dođu u Beograd na večericu pa odrade trening. Posle se odmaraju, sutra trening, odigraju utakmicu i vraćaju se letom za Moskvu. A mi? Na primer Unikaha…Idemo Beograd – Pariz, pa čekamo 10 sati sledeći let i onda igramo utakmicu, ustanemo u 4 ujutru i idemo na let. Onda se vraćamo u subotu u 1 popodne pa u nedelju popodne igramo utakmicu u ABA ligi. To je samo jedan faktor, drugi predstavlja razlike u budžetima i rosterima.

Prvi čovek crveno-belih je rekao da cilj nije samo ova sezona.



– Ako je neko zamišljao da Zvezda treba svake sezone da pravi rekorde, da ima samo jedan poraz u ABA ligi, da pravi 40, 50 razlike…Imamo veliki broj mladih igrača ove godine. Naš cilj nije samo ova sezona. Novi trener i stručni štab ima jednu nesreću, upali su u cipele prošlog stručnog štaba koji je zajedno sa upravom ostvario odlične rezultate. Mnogo teži posao ima ovaj stručni štab, od prethodnog. Koji je ulazio u cipele nakon lošijih rezultata prethodnika. Mi nikada nismo rekli da je Fajnal for u Beogradu cilj. Da li bismo voleli? Da, bilo bi lepo, ali za to nam je potrebna podrška, dodao je Čović.

Prema njegovom mišljenju Zvezda ove sezone nije pogrešila u proceni kod dovođenja igrača.

– Da bilo ko uzme nekog od vas za ruku i odvede u Kanadu i da se za dva meseca potpuno aklimatizuje? Verovatno mislite na Jankovića, Jovanovića, Radičevića… Čujem i ja, imam uši. Hajde da vidimo kakvi će svi oni biti za godinu dana. Setite se kada je Dženkins, čekali smo ga od oktobra do februara da nešto ubaci. Znam da navijači navijaju i žele da budu najbolji, ali koja je tu kompetencija? Nije lako igrati u Zvezdi, niti bilo šta biti u Zvezdi, naglasio je predsednik crveno-belih.

Posebno pitanje je i nastup igrača Crvene zvezde u novembarskom “prozoru” FIBA.

– Naučio sam da oni petlovi koji prvi kukuriču, prvi završe u supi. Pokušavam da nađem jednog NBA igrača koji će igrati za reprezentaciju u kvalifikacijama. Nažalost, ne mogu. Bilo bi zanimljivo kako bi funkcionisala Zvezda da Pero Antić igra za Makedoniju, Lesor za Francusku, Bjelica za Crnu Goru. Ili Feldin za Dominikanu. Ode tamo i ne vrati se tri kola jer je blizu. Takođe, za Srbiju igra tri igrača. Mi ćemo uvek biti za to da su svi košarkaši ravnopravni, širom sveta. Donećemo odluku, ali ne bismo da budemo prvi, rekao je Čović.

Jedna od najzanimljivijih tema prethodnih dana je i Rade Zagorac, a Čović je potvrdio da ove sezone nije ni bilo interesovanja za njega od strane šampiona ABA lige.

– Što se tiče Zagorca mi se ove sezone nismo ni interesovali za njega. Možda zvuči smešno, ali tako je. Interesovali smo se one sezone pre nego što je otišao u NBA. Mislim da smo bili u pravu jer mislim da bi u Zvezdi više napredovao. Naravno, finansijski momenat nije bio takav da mi možemo da damo 2.2 miliona za dvogodišnji ugovor i da ga katujemo i isplatimo, zaključio je Čović.

