(KURIR TV) POSLE MUTO DOLAZI: Nikolić u svom stilu odgovorio Grobarima

"Nemam šta da kažem. Igrali smo slabo i stigao nas je umor. Odbrana? Katastrofa. Najgora do sada! Teško je očekivati nešto u Evropi kada nemamo pas više o kom stalno pričam. To protiv Albe nismo imali."

Svi loše igraju odbranu. Kao da nisu obučeni. Drugo, dogovorimo da "pik" ne branimo ispod, oni se zakače za blok. Nemaju stav, to treba da se uči, a za to trebaju godine. Nisam ja problem, vi i sami vidite da nismo tim za Evropu. Svaki drugi dan utakmice, nismo spremni za to.



Recimo igramo samo jednu akciju iz auta. A imamo ih više. To je to. Ovi igrači u ovom momentu treba da budu nosioci, a to do sada nisu bili. Ja u njih imam poverenja. A ovi Amerikanci više vole statistiku i koš. Drugo, mi nismo ekipa koja može da igra super odbranu. Ona je nekada bolja, nekada nije, ali moramo i da igramo za koš više, rekao je Nikolić.



Trener Partizana je na kraju je još jednom podvukao:

"Želje navijača su veće i to je normalno, ali možda sada nije realno. Sve pokušavamo, ali... Nisam ja problem. U smislu da odem. Ali Partizan imam mnogo problema".

Kurir

Autor: Kurir