NAJVEĆI TROFEJ U KARIJERI: Štimcu dres sa brojem 100

"Mnogo mi znači ovo priznanje... Ako ne, ovo je (100 utakmica za Srbiju) i najveći trofej u mojoj karijeri. To je nešto što sam ja sanjao. Gledao sam pre moje saigrače Pefija (Stefana Markovića), (Nemanju) Bjelicu, Tea (Miloša Teodosića)... Nadam se da će preći i moj prijatelj (Marko) Simonović. I ovi ostali momci", rekao je Štimac novinarima u hali "Aleksandar Nikolić".

Štimac je posle letošnjeg Evropskog prvenstva odlučio da okonča reprezentativnu karijeru, a njemu je priznanje, uoči utakmice Srbije i Austrije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, dodelio predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović

"Čudno je malo, pomešana su mi osećanja. Drago mi je da vidim ovaj dres. Teško je, kao i uvek. Ovo je nešto što je obeležio moju karijeru, ovaj dres, ovi ljudi ovde, tim ceo... Srećan što vidim neke mlade momke koji su došli, nadam se da će da preuzmu budućnost reprezentacije. Nadam se da će biti bolji i uspešniji od nas", rekao je Štimac.

Novinari su upitali Štimca kako mu izgleda podmladjena reprezentacija Srbije.

"Sale (Aleksandar Djordjević) će sve da ukomponuje. Ne brinem se ja za to. On ukomponuje sve što se može i ne može ukomponovati. Srećan što je on ostao selektor. Nadam se da će ostati još mnogo godina. Želim im svu sreću. Rekao sam da ću uvek biti uz njih i evo me", zaključio je Štimac.

