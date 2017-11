BIRČEVIĆ: Lepo je igrati pred beogradskom publikom

"Bilo je malo neobično, prvi put sam ovde posle Evropskog prvenstva, falilo mi je sve ovo. Lepo je igrati pred našom publikom, u Beogradu pogotovo", rekao je Birčević novinarima u Beogradu.

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedom je počela kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2019, pošto je večeras u Beogradu bila bolja od Austrije sa 85:64 u prvom kolu Grupe G.

U drugom kolu, Srbija u ponedeljak dočekuje Gruziju, od koje je letos u prijateljskom meču poražena od Gruzije.

"Nije to isti sastav, kao što nije ni naš sastav isti. To je bila pripremna utakmica i mislim da ćemo biti pravi u ponedeljak i da ovakvom energijom kao što je bila danas da ćemo doći do pobede", rekao je Birčević i pozvao publiku da u još većem broju podrži nacionalni tim.

Za reprezentaciju Srbije večeras su debitovali Aleksa Radanov, Vanja Marinković, Ilija Djoković i Dejan Todorović.

"Ima tu iskusnih igrača, koji su već dugo u reprezentaciji... Pomogli smo koliko god možemo mladjim igračima koji su pokazali da zaslužuju dres reprezentacije", rekao je Birčević.

Beta

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir