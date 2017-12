(KURIR TV) ČANAK U PRVOM OBRAĆANJU OBEĆAO: Partizan je moja sportska kuća, daćemo sve od sebe da ga vratimo gde mu je mesto

Košarkaški klub Partizan zvanično je predstavio Nenada Čanka kao novog trenera.

"Čanak je novi trener. Dobio je jednoglasnu podršku na sednici Upravnog odbora, od svih 17 članova. On je bivši kapiten Partizana, videli smo da je dobro dati šansu mladim trenerima", rekao je predsednik kluba Ostoja Mijailović na konferenciji za novinare.

Čanak je na klupi zamenio Miroslava Nikolića koji je smenjen u četvrtak posle lošeg početka sezone. Partizan u ABA ligi ima skor 5/6, a u Evrokupu 1/6.

On je do sada vodio Spartak, što mu je prvi angažman kao prvi trener, a prošlu sezonu je proveo u stručnom štabu crno-belih. Dva puta je tokom igračke karijere nastupao za Partizan, od 1992. do 1994. i od 1999. do 2003. godine.

Prvi pomoćnik biće mu Dejan Mijatović.

Dragan Todorić više neće biti sportski direktor, već će od sada pomagati predsedniku Mijailoviću.

"Želim mladog sportskog direktora koji će uneti energiju u Partizan. Promene su morale da se dese kako bismo vratili Partizan na pravo mesto", kazao je Mijailović.

Nenad Čanak je rekao da mu je izuzetno drago što se vratio u Partizan.

"Ovo je moja sportska kuća. Veoma dobro znam šta navijači očekuju od Partizana. Daću 100 odsto energije i znanja da vratimo Partizan na svoje mesto. Čeka nas težak posao, ništa nije lako, ali nećemo odustati", rekao je Čanak.

Ugovor je potpisan na dve i po godine, a Čanak će na klupi Partizana debitovati na utakmici ABA lige protiv MZT-a, u subotu od 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić".

