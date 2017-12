SRBIJA JE NAJJAČA U EVROPI: Teodosić u Americi pričao o našoj reprezentaciji

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i igrač LA Klipersa Miloš Teodosić izjavio je da bi naš nacionalni tim sigurno osvojio zlatnu medalju na prethodnom Evropskom prvenstvu da je selektor Đorđević imao sve igrače na raspolaganju.

- Žao mi je što nisam bio sa ekipom na ovom prvenstvu, da smo otišli kompletni, imali bismo ogromne šanse, možda ne da se „prošetamo“ kroz celo takmičenje, ali da uzmemo zlato sigurno - rekao je Teodosić za Glas Amerike i dodao:

- To je veliki uspeh za sve momke koji su bili tamo i veoma mi je drago što su osvojili medalju. Možda ih je u tom oslabljenom sastavu dosta njih potcenilo i otpisalo, ali oni su se sjajno borili i napravili sjajan uspeh, sve čestitke. Nažalost, u kvalifikacijama za naredno Svetsko prvenstvo igrači koji igraju u NBA i većina igrača iz Evrolige ne mogu da igraju, videćemo... Iskreno se nadam da ćemo izboriti plasman - rekao je Teodosić.



On je otkrio i da je s Bogdanom Bogdanovićem razgovarao o njihovoj prvoj sezoni u NBA.

- Igra se malo brže i za nijansu fizički jače. Ima razlike, ali generalno mi nije trebalo mnogo vremena da se priviknem na način igre. Pričao sam i s Bogdanom, kome je ovo prva godina i koji je prolazio kroz istu fazu kao i ja, zaključili smo da nije nešto preterano velika razlika između evropske i ove košarke ovde - zaključio je ruki Teo.



Spreman

POVREDA JE IZA MENE



Teodosić se osvrnuo i na period oporavka:

- Desila se ta nezgoda da sam doživeo povredu. To je sad iza mene, imao sam šest, sedam nedelja da se pripremim za nastavak sezone i sve napore koji nas očekuju. Generalno kao ekipa imamo mnogo problema ove godine, tako da smo od jedne ekipe po mom ukusu došli do problema s povredama, ali dobro... Mislim da ćemo do početka januara biti kompletni.