ALIMPIJEVIĆ UPOZORAVA: Oprez! protiv Mege je uvek zanimljivo

"Mega gaji prepoznatljiv stil igre, sa poznatim sistemom trenera Milojevića koji to odlično radi godinama. Mi ulazimo u ovu utakmicu posle nekoliko treninga i to je bila dobra situacija za nas, treninzi su nam bili neophodni i zbog uklapanja novog igrača Dilana Enisa. Utakmice sa Megom su tradicionalno zanimljive i to je nešto što će nas dodatno pozvati na opreznost", rekao je trener crveno-belih za klupski sajt i dodao da Ognjen Dobrić zbog povrede neće biti na raspolaganju dve nedelje, dok će Pero Antić uprkos prehladi biti u sastavu.

Kapiten crveno-belih Branko Lazić istakao je da očekuje dobru utakmicu i nastavak serije pobeda u regionalnom takmičenju.

"Položaj Mege u ABA ligi nas ne zavarava, posebno što su nekoliko utakmica gubili u završnicama. Radi se o mladom i ambicioznom timu, koji igra vrlo agresivno, imali su vremena da treniraju i da se pripreme za ovu utakmicu. Sa druge strane, i nama je dobro došlo osveženje i prilika da treniramo prethodna dva dana posle serije putovanja i teških utakmica", rekao je Lazić.

Utakmica 13. kola ABA lige između Mege i Crvene zvezde igra se sutra od 18 sati u Sremskoj Mitrovici.

