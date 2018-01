ALIMPIJEVIĆ POSLE CEDEVITE: Trener Zvezde upozorava na nekoliko detalja

"Tokom tri četvrtine smo pokazali zaista jednu izvanrednu defanzivnu košarku i to je važno iz nekoliko aspekata. Volim što ova ekipa pokazuje obraz i što ne dozvoljavamo da se taj obraz ukalja... Rekao sam već nekoliko puta, nije sramota pasti, ali je sramota pasti, a ne ustati", rekao je Alimpijević novinarima posle utakmice.

Crvena zvezda je večeras sa 82:66 pobedila Cedevitu u 16. kolu ABA lige.

"Ova ekipa nije pravljena da od prve do poslednje utakmice u sezoni bude idealna... Imali smo jedno slabije izdanje protiv Efesa. Nije ABA liga gotova. Ima još dugo da se igra, nismo osigurali drugo mesto, niti je prvo izgubljeno, a ne znamo ni ko će biti treći... Raspored je takav da nema mesta za radovanje. Imamo jedan trening do Himkija i to je to. Idemo dalje", rekao je Alimpijević.

Crveno-beli su u jednom trenutku večerašnje utakmice imali prednost od 33 poena, a Cedevita je na kraju uspela da ublaži poraz.

"To je košarka, nije čudno da se sa 30 razlike smanji na 15. Cedevita je ozbiljan tim, pravljen sa jednim dobro pogodjenim strancima, dobrim domaćim reprezentativcima, nije to loš tim da se oni ništa ne pitaju. Pitaju se itekako, ali mi smo tokom tri četvrtine odradili perfektan posaoi nije bilo realno da očekujemo 130 poena razlike. Padovi se dešavaju... Ne kažem da je to poželjno, ali je normalno", kazao je on.

Alimpijević se zahvalio navijačima na velikoj podršci.

"Želeo bih iz sveg srca da se zahvalim navijačima što su podržali utakmicu, ekipu, znajući koliko podrška znači i koliko je važna bila ova utakmica. Nadam se da ćemo u ovom ili sličnom broju dočekati Himki", zaključio je on.

