(KURIR TV) REAKCIJE CRNO-BELIH POSLE DERBIJA: Čanak objasnio razloge poraza, Veličković oštro govorio o motivima

Trener košarkaša Partizana Nenad Čanak rekao je posle večerašnjeg poraza od Crvene zvezde da će se njegova ekipa do samog kraja boriti za plasman u plej-of ABA lige.

"Okrećemo se daljem toku takmičenja, ne gubimo nadu, borićemo se za što bolji plasman, a da li to biti dovoljno za četvrto mesto, videćemo na kraju", rekao je Čanak na konferenciji za novinare posle utakmice.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu kao gosti od Crvene zvezde sa 74:86, u 18. kolu ABA lige. Crno-beli su šesti na tabeli i imaju dve pobede manje od četvrtoplasiranog Mornara iz Bara.

"Čestitam Zvezdi na pobedi. Mislim da smo (Tejlora) Ročestija i (Milka) Bjelicu kontrolisali tokom većeg dela, jer smo njih prepoznali kao najveću opasnost. Iznenadili su nas (Ognjen) Dobrić i (Matijas) Lesor koji su dali neke poene, ali u utakmicama ovakvog tipa ne smeš da primiš takve poene", rekao je trener Partizana.

On je ocenio da je njegova ekipa dve i po četvrtine imala kontrolu.

"Oko 26, 27 minuta smo imalu kontrolu utakmice, odnosno bili smo u njoj, ali smo opet reagovali kao na nekim utakmicama ranije... Usledile su greške u odbrani. Pokušavali smo da vratimo brzim napadom, ali je to protiv evroligaške ekipe propast", naveo je Čanak.

Košarkaš crno-belih Vanja Marinković rekao je da se ekipa okreće borbi za plej-of.

"Čestitam Zvezdi na pobedi. Igrali smo izjednačeno do treće četvrtine. Imali smo neke nalete, ali to je bilo bezuspešno. Oni su do kraja održavali prednost. Okrećemo se meču protiv Mege u subotu i borbi za plej-of", rekao je Marinković.

Kapiten Partizana Novica Veličković, između ostalog, govorio je o motivu. Svestan da je njegovom timu izmakao plej-of, rekao je:

"Ako nemaš motiv da završiš sezonu kako treba, onda nisi za košarku".

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir