NENAD ČANAK: Nisam najzadovoljniji uprkos plasmanu u polufinale

"Nisam najzadovoljniji, jedina dobra stvar je plasman u polufinale i neka rasporedjena minutaža što je i bio plan. Prvo poluvreme je bilo izuzetnno sporo, uveli su nas u svoj ritam. Vodili smo se time da ih ne potcenimo, i u drugom poluvremenu smo povećali intenzitet u odbrani, istrčali kontre što je nedostajalo u prvom poluvremenu", rekao je Čanak.

Košarkaši Partizana pobedili su Zlatibor 67:54 i plasirali se u polufinale Kupa Radivoja Koraća.

Čanak je istakao da je nedopustivo da njegova ekipa igra bez poena u kontranapadu.

"Igrali smo bez pritiska na loptu, i nedopustivo je da igramo bez poena u kontranapadu. Verovatno je i do mene i do plejmejkera, ali taj segment igre mora biti mnogo bolji", kazao je on.

Košarkaš Partizana Nikola Tanasković rekao je da je njegova ekipa skokovima i odbranom stigla do prednosti.

"Čestitam protivniku na fer i korektnoj igri. Mi smo loše otvorili utakmicu, ali smo skokovima i dobrom odbranom stigli do prednosti koju smo zadržali do kraja. Čestitam još jednom protivniku, a mi se spremamo za polufinale", dodao je Tanasković.

