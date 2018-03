(KURIR TV) TRENER PARTIZANA BLAGOJE IVIĆ PRESREĆAN NAKON OSVOJENOG KUPA: Ušli smo u meč sa malim kompleksom, ali devojke su bili fokusirane i ključ pobede je bila jaka odbrana

Posle utakmice trener Partizana Blagoje Ivić vidno zadovoljan izjavio je:

''Sve je bilo fenomenalno u oba dana. Imali smo dve teške utakmice. Mislim da nam je ovo bila osma utakmica u poslednjih 16 dan. Čitavih šest meseci, ono što smo radili do sada, svelo se na ovaj vikend. Pokušao sam i uspeo da trgnem ekipu. I mi imamo dosta problema sa povredama. Devojkama sve česititke, utakmica je bila fantastična. Mi smo pravili serije, pa one, rezultat se stalno menjao. Najbolja utakmica ove sezone. Ušli smo sa tim malim kompleksom, jer nas je Zvezda prethodna četiri puta dobila. I nije bilo lako, kada vam stalno to visi nad glavom. Verovali smo, dobro smo se pripremili, devojke su bile fokusirane. Ključ je bio da budemo agresivni u odbrani.

Najbolja igračica na utakmici Ivanka Matić prezadovoljna nakon meča rekla je:

''Hvala Loznici, koja je sjajno organizovala Kup, a posebno sam oduševljena posetom. Neko mi je rekao da niko nije očekivao da ćemo da pobedimo, ali mi jesmo! Imali smo mnogo poraza od Zvezde ove i prošlih sezona. Sada smo odgovorili na njihovu agresivnost. Trener nam je stalno pričao da moramo da se borimo da ne mogu da nas prolaze i lako nam daju koševe. Odgovorile smo im jako i osvojile ovaj Kup.''

Trener Crvene zvezde Dragan Vuković vidno razočaran izjavio je:

''Čak četiri igračice su izašle iz povreda i nismo bili fizički, a onda i psihčki spremni. Nismo dobro reagovali na agresivnu odbranu Partizana, pa i Ivanku Matić, koja je odigrala fenomenalno. Mislim da ovako nije igrala u karijeri. E sad što je to došlo u 39. godini. Možda je za analizu da najbolji igrač u zemlji ima 39 godina. Nismo imali rešenja za nju u oba prvaca. Čeka nas fajnal-for ABA lige i plej-of gde ćemo pokušati da ostvarimo naše ciljeve. Teško je igrati iz pozicije favorita, ali ovo nije naše najbolje izdanje. Možemo, pre svega energetski, mnogo bolje.''

Kapiten poražene ekipe Aleksandra Katanić nije mogla da se pomiri sa porazom:

''Pre Kupa smo imale problema sa povredama, mislili smo da se to neće odraziti na utakmicu, ali nestalo nam je snage. Primile smo previše trojki, desio se mali pad koncentracije i to nas je dovelo do poraza.''



Ovo je prvi trofej partizana nakon pet godina, i prva pobeda u večitom derbiju posle 12 utakmica.

