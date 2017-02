ČANAK POSLE PORAZA: Nismo zaslužili da prođemo, ali su momci pravi heroji!

"Izuzetno teška noć za nas. Eliminisani smo u utakmici u kojoj nismo zaslužili prolaz, ruku na srce. Fanatičnom borbenošću došli smo u finišu do šanse za prolazak. Nismo uspeli, odigrali smo loše poslednji napad, suprotno od onoga kako smo se dogovorili. Teško je u ovom trenutku praviti širu analizu", rekao je Čanak novinarima u Beogradu.



Partizan je imao velikih problema sa zdravstvenim stanjem, pošto tim nije vodio prvi trener Aleksandar Džikić, a u sastavu nije bilo ni Vilijema Hečera, Vanje Marinkovića i Miloša Koprivice. Osim toga, Džamont Gordon je imao problema sa zadnjom ložom, a Branislav Ratkovica nije igrao u drugom poluvremenu, pošto je došao u dvoranu pod temperaturom i sa dijarejom.



"Probali smo da ga osposobimo, ali nismo uspeli. On je igrao na svoju odgovornost, ali nije bio u stanju. Igračima se stvarno nema šta zameriti. Uroš Luković je i pored svih problema, temperature i dijareje, imao i smrtni slučaj u porodici. Ostao je s nama da igra, što je potez za divljenje. Mihajlo Andrić je tri dana bio pod temperaturom i vodi se kao zdrav, ali je stalno bled i malaksao. Nije ovo alibi, ali treba da pomenemo kakve momke imamo", rekao je Čanak.



Trener je kazao da se ne zna kada će se Džikić i Hečer vratiti.

Čanak je tokom utakmice imao raspravu na klupi sa Stefanom Birčevićem.



"Videli ste sve. To se dešava. Dešavalo se i ranije i dešavaće se ponovo. Niti je on prvi igrač koji je tako reagovao, niti sam ja prvi trener. Nije lepa scena, ali je sve to sport", mirno je rekao Čanak.



Adin Vrabac je kazao da je ekipi falila prepoznatljiva energija.



"Teška utakmica za nas. Imamo mnogo problema s virusom u ekipi i mislim da nas je to malo utišalo s energijom. Nismo imali energiju koju smo uvek imali i to nam je falilo. Na kraju smo se digli i pokazali ono šta možemo. Malo je falilo", rekao je Vrabac.



Trener PAOK-a Sulis Markopulos rekao je da su njegovi igrači odigrali vrlo dobro, kao i da mu je prijalo da igra u atmosferi Pionira.



"Atmosfera u dvorani bila je sjajna i bilo je lepo igrati u njoj. Bilo je dobro za oba tima, za oba bratska tima. Čestitam svojim igračima, igrali su vrlo dobro. Kontrolisali smo utakmicu skoro od početka. Nismo igrali dobro u poslednjih tri do pet minuta, ali osim toga mislim da smo dominirali", rekao je Markopulos.



PAOK je pobedio sa 82:78 i tako izborio plasman u osminu finala Lige šampiona. Partizan je u poslednjem minutu imao šansu da pridje na poen zaostatka, što bi mu bilo dovoljno za prolazak dalje, ali nije uspeo da iskoristi šansu.



"U ta poslednja tri minuta mogli smo da uništimo sve što smo gradili u prethodnih 37, ali takve su utakmice za plasman. Partizanu želim sve najbolje u nastavku sezone, i njegovim igračima da se što pre oporave", rekao je Markopulos.

Autor: Agencija BETA