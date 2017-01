DAJANA BUTULIJA ZA KURIR: Otišla sam u miru, nisam htela cirkus

Vreme oproštaja u zlatnoj generaciji košarkašica Srbije. Vesti da odlaze Marina Maljković i Milica Dabović glasno su odjeknule, ali ne i oproštaj Dajane Butulije, jedne od najboljih igračica koje je ova zemlja ikada imala.



Ona je i tokom karijere bila preskromna, a to se nije promenilo ni posle tihog oproštaja.

- Definitivno sam završila s reprezentacijom, ali nisam htela i ne želim da pravim od toga veliku priču. Bila sam tu dok sam osećala da mogu da ispunim sve što se traži i da budem deo ove sjajne generacije koja je stavila srpsku žensku košarku na vrh Evrope. Ne osećam da mogu sve to da radim na istom nivou - iskrena je Dajana.



Ovo će zauvek da se pamti... Zlatna medalja Dajane Butulije i drugarica

Veći deo karijere, duže od decenije, Butulija je sarađivala s Marinom Maljković.- Vest da Marina više nije selektorka me je rastužila. Znam koliko je ona bitna za žensku košarku i šta joj je donela. Napravila je više nego čudo za samo nekoliko godina. Teško da će u skorije vreme neko to ponoviti. Međutim, misleći na nju, drago mi je da je dozvolila sebi da se konačno malo odmori i rastereti, jer ona daje celu sebe u svemu što radi, a to je užasno teško. Čovek na kraju mora da misli i na sebe i svoje zdravlje.Sve je to u redu, ali Srbija bez Marine Maljković deluje nezamislivo.- Ma, slažem se, i meni je reprezentacija nezamisliva bez nje. Uopšte, košarka bez nje kao trenera meni nema istu dimenziju gde god da igram. Naučila sam pored nje skoro sve - zaključila je Dajana Butulija.

Uživa u Transilvaniji

DRAKULA, STIŽEM!



Krajem prošle godine Dajana Butulija je iz Izraela prešla u Rumuniju, gde nosi dres Kluža.

- Izrael nije po mom ukusu i nije mi se ništa posebno svidelo tamo, tako da sam srećna što nije potrajalo. Od Rumunije nisam očekivala mnogo, ali sam pozitivno iznenađena. Sviđa mi se način života ovde jer je sličan našem. Iskreno, uživam ovde, samim tim i na terenu sam zadovoljnija.



Kluž je u Transilvaniji, dakle, tu je i Drakula...

- Ha-ha-ha, nisam još bila kod Drakule, ali naravno da neću propustiti da ga obiđem čim budem imala vremena.

Autor: Reuters,Foto: Dragana Udovičić,Fonet