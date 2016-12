DELIJE, ŠTO PRE U PIONIR: Evo kako će se ulaziti na meč sa Realom

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da će dvorana "Aleksandar Nikolić" za utakmicu sa Realom biti ispunjena do poslednjeg mesta, a klub će i ovom prilikom organizovati posebnu proceduru ulaska za one najvernije - vlasnike sezonskih ulaznica:

- Ulazi u partere biće podeljeni ogradom, za ulaz vlasnika sa dnevnim, i sezonskim kartama. Ulazi će biti jasno obeleženi.

Takođe, kupci ulaznica za tribine, ulaziće prema sledećem rasporedu:

- Gledaoci sa sezonskim ulaznicama za tribine A i B ulaziće u dvoranu na ulaz za tribinu A, dok će oni koji kupe dnevne karte za tribine A i B ulaziti na tribinu B.

Isto pravilo važi i za ulaze C i D: Gledaoci sa sezonskim ulaznicama za tribine C i D, ulaze u dvoranu na ulaz D, dok će kupcima dnevnih karata za tribine C i D, biti omogućen ulazak u dvoranu na ulazu za tribinu C.

I ovoga puta vršiće se obimne kontrole prilikom ulaska u dvoranu, pa se mole svi navijači da znatno ranije dođu u dvoranu "Aleksandar Nikolić"i da na meč ne nose upaljače, metalne novčiće, kozmetiku...

Crvena zvezda još jednom apeluje na navijače da navijaju fer i sportski, bez ubacivanja bilo kakvih predmeta u teren, jer je klub zbog sličnih prekršaja već kažnjen ogromnim novčanim sumama.

Utakmica Crvena zvezda – Real Madrid, igra se u od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" koja će za gledaoce biti otvorena od 16.30.

Autor: Kurir sport