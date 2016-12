DŽENKIS I VOLTERS ODUŠEVLJENI DELIJAMA: Navijači učine da radite stvari koje obično ne biste radili

"Timski smo odradili odličan posao. Bilo je važno da ostanemo koncentrisani tokom cele utakmice. Igrali smo sjajno prvih 20 minuta, a onda su oni u trećoj četvrtini prišli na šest poena, pomislili smo da moramo da budemo malo opušteniji na terenu. Moramo da ostanemo fokusirani i da idemo iz utakmice u utakmicu, da se držimo plana koji smo odredili kao ekipa", rekao je Dženkins.



Zvezda je ostvarila veliku pobedu u Evroligi, pošto je pred oko 20.000 gledalaca u Beogradskoj areni pobedila moskovski CSKA sa 78:67.



"Svaki put kada je ovako dobra atmosfera i kada je dvorana krcata trudim se da budem opušten, jer navijači iz vas izvuku maksimu, učine da igrate sjajno ili radite stvari koje obično ne biste radili", rekao je Dženkins.



Dženkins je protiv CSKA postigao 11 poena, uz tri skoka i šest asistencija. Amerikanac je zabeležio i šest ukradenih lopti, što je novi klupski rekord u Evroligi.



"Odigrali smo neverovatnu odbranu. Ne želim da ističem sebe, ovo je timski uspeh. Bilo je bitno da zaustavimo njihova najbitnija oružja - bekove. Teško je igrati protiv njih kada su u prednostni, ne prave mnogo grešaka, a onda lako dolaze do poena", rekao je Dženkins.



On je dodao da ga raduje što je ekipa vezala dve pobede protiv "najboljih timova u Evropi" - Real Madrida i CSKA iz Moskve.



"Kada vidite na kom nivou su ti timovi i šta su sve postigli, jednostavno želite da pružite maksimum i silno ste motivisani", kazao je Dženkins.



Njegov saigrač Nejt Volters sredinom poslednje deonice pogodio je trojku, a potom je i poentirao za dva poena. Tom serijom 5:0 povukao je ekipu ka pobedi.



"Pokušavam da igram dobro, da budem agresivan svaki put kada uđem na teren. Pokušavam da unesem energiju i pomognem timu što više mogu. Lep je osećaj kada to uradiš, kada pomogneš timu", rekao je Volters.



Američki plejmejker je i u finišu utakmice s pola terena proigrao usamljenog Branka Lazića pod košem CSKA, iako je bio okružen dvojicom rivala.



"Uh, samo sam skočio i bacio loptu, imao sam dosta sreće kada sam proigrao Branka... Samo nisam želeo da pogrešim", rekao je Volters uz osmeh.



Volters je rekao da je pobeda nad CSKA najveća ove sezone i takođe ocenio da je čvrsta odbrana ključ pobede nad prvakom Evrope.



"Ovo je najveća pobeda ove sezone. Dobro smo počeli utakmicu, došli do velike prednosti, a potom smo ih držali na dovoljno velikoj razlici. Defanzivno smo bili jako dobri, navijači su bili sjajni i nosili su nas. Bila je ovo zabavna utakmica", rekao je Volters.



On je izrazio nadu da će ekipa u nastavku sezone nastaviti s dobrim igrama i pobedama.



"Imali smo težak raspored u ovom mesecu i ovo je velika pobeda za njegov kraj. Ipak, pred nama je još mnogo utakmica, teških utakmica i idemo korak po korak. Igramo jako dobro u ovom trenutku, ali nema lakih utakmica. Verujem da možemo da nastavimo u ovom ritmu i verujem da će biti zabavno u nastavku sezone", rekao je Volters.



Zvezda je sinoćnim trijumfom došla do sedme pobede u 15 utakmica Evrolige i trenutno zauzima osmo mesto koje vodi u Top 8, dok je CSKA pretrpeo tek treći poraz posle kog se i dalje nalazi na liderskom mestu.



Crvena zvezda će u sledećem kolu, 6. jaunara gostovati Žalgirisu u Kaunasu.

Autor: Agencija BETA,Foto: Saša Pavlić