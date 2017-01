DŽIKIĆ: Kad si u Partizanu i kada izađeš na parket, moraš da "jedeš živu decu"

"Pobedili smo. Bilo je teško, očekivali smo da bude teško. Bilo bi teško i da smo kompletni, a ne u sastavu u kome smo bili večeras...Možda je moglo da bude i srećnije na kraju. Najvažnije su dve stvari, a to su da smo pobedili i da za sada nema povredjenih. Niko nije ništa prijavio", rekao je Džikić posle utakmice.

Partizan je u subotu uveče pobedio 76:72, ali je Karpoš u finišu meča smanjio razliku koja je do pred kraj meča bila dvocifrena.

"Ima tu još jedna stvar. Ne pada mi na pamet da spuštam kriterijume da bi se neki osećali dobro. To me ne zanima. Kad si u Partizanu, i kad izadješ na parket, moraš da 'jedeš živu decu'. Ima da izadješ, bez obzira da li igraš minut, četiri, osam ili 38. Svaka ekipa ima one što kose i one što vodu nose. Treba da se prihvati uloga. Nekima teže pada to prihvatanje i usvajanje gradiva, pa ćemo im pomoći", rekao je Džikić.

On nije hteo da govori o imenima ni posle insistiranja novinara.

"Mogu da zaštitim igrača u odredjenom periodu, ali da se ponašaju neki kao da im pripada mesto – neće moći. Ima da se brani mesto", rekao je Džikić.

Kapiten Novica Veličković ocenio je da je najvažnije da je nastavljena serija pobeda.

"Dobili smo jednu iskusnu ekipu, koja ima par igrača koji mogu sami da iskreiraju koš. Mi smo desetkovani, sigurno nam nedostaje tri-četiri igrača, tako da je rotacija smanjena. Najbitnije je da smo dobili i nastavili seriju. Nema odmora, idemo u ponedeljak u Belgiju. Čestitam Karpošu na borbi. Hvala i navijačima koji su na Božić došli da nas bodre. To nam je potrebno", rekao je Veličković.

On je nekoliko puta ove sezone propuštao utakmice zbog povrede, tako da su ga novinari sada pitali kako se oseća fizički.

"Dobro, nije loše. Dobro se osećam, nekad se na utakmici brzo umorim, nekad ne, ali dostao sam naučio da van terena kalkulišem i to je to. Trener ima razumevanja za to", rekao je Veličković.

Trener Karpoša Dragan Nikolić rekao je da je Partizan zasluženo pobedio, ali da mu je drago što je na Božić bio u Beogradu.

"Drago mi je što sam ovakvu svetkovinu proveo medju prijateljima. Mnogi su me pitali šta očekujem, a ja sam rekao da ćemo da probamo da se borimo i da probamo da se izborimo. Borili se jesmo, izborili se nismo do kraja. Partizan je zasluženo pobedio", rekao je Nikolić.

Glavni utisak večeri treneru Karpoša bio je prijem u dvorani.

"Bio sam medju prijateljima. Nisam očekivao da ću i pre utakmice i posle utakmice biti dočekan i ispraćen aplauzima. Hvala publici na tome. Sada znam kako je Dudi, Željku, Duletu i drugima... Pod utiskom sam toga, hvala svima. Nadam se da smo prikazali energiju i da nismo razočarali publiku", rekao je Nikolić.

Trener makedonske ekipe je pre konferencije za novinare rekao da su u Karpošu cimeri u sobama Srbi i Hrvati.

"Mi smo Jugoslavija u malom", kazao je Nikolić kroz osmeh.

Autor: Beta