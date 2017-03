DŽIKIĆ OČEKUJE PUN PIONIR: Uz pomoć GROBARA do pobede. Neka majstorica odluči finalistu ABA lige!

"Očekujemo tvrdu utakmicu, kakva i treba da bude u polufinalu ABA lige. Nadam se da će dvorana da bude puna. Imaćemo podršku naših navijača i nadam se da ćemo izboriti rezultat. Ima sitnih problema sa povredama, kao i uvek, ali ne bih da pričam više o tome", rekao je Džikić u Beogradu.

Cedevita je u prvoj utakmici pobedila 83:76 i tako povela sa 1:0 u seriji koja se igra na dve pobede. Ta utakmica se igrala prošle subote.

"Generalno prvih par dana smo se skupljali. Najbolje treniraju oni koji ne igraju, ali to je tako. Kao i za prošlu utakmicu, Uroš Luković je pod znakom pitanja. On je i prošlu utakmicu počeo iako sam ja u Zagrebu rekao da ne znamo da li će igrati. Probao je i nije 'preživeo' taj start. Sad da vidimo da li će se oporaviti", rekao je Džikić.

Partizan je u prvom poluvremenu prve utakmice gubio dvocifrenom razlikom, u drugom je stigao prednost i imao je priliku da preokrene, ali je nije iskoristio. Džikić se nije složio sa konstatacijom novinara da pristup nije bio dobar u prvom poluvremenu.

"Ne radi se o pristupu. Radi se delimično o koncentraciji i o tome da smo promašili otvorene šuteve. Mislim da nije bilo, za ovaj nivo košarke, nekih drugih ujednačenosti. Ne menjaju se stvari u tri dana. Niko ne nauči da igra ili ne igra košaru ili vodi svoj tim u tri dana. Realno, mi smo napravili te otvorene šuteve i igrači koji spadaju u naše najbolje šutere su promašili. Ja ništa više od njih ne tražim. Moje mišljenje o drugom poluvremenu jeste da smo samo pogodili u drugom poluvremenu, isekli tu njihovu prednost", rekao je Džikić.

Trener je posle prve utakmice rekao da će se ekipa vratiti u Zagreb na majstoricu.

"Najava majstorice je prosto moja vera u to da radimo onako kako najbolje znamo. Mislim da je u odnosu na celu sezonu možda za oba tima najispravnije da se u trećoj utakmici odluči o finalisti ABA lige. Mi smo ove godine realno dugo bili na drugoj poziciji i na kraju smo to sami uprskali i to je to. Nadam se da ćemo igrati bolje i koncentrisanije u subotu", rekao je Džikić.

Stefan Birčević je kazao da se nada da će tim sutra tokom cele utakmice igrati kao u drugom poluvremenu prve.

"Pripremili smo dobru utakmicu. Neki recept je tih drugih 20 minuta koje smo prikazali u Zagrebu. Treba ovde da bude prisutan svih 40 minuta. Siguran sam da ćemo imati izvanrednu podršku sa tribina. Navijači su nam šesti igrač. Kad imamo takve navijače, nemoguće je da ne odigramo maksimalno, koliko je do nas. Svi bismo voleli da se vratimo u Zagreb i da u trećoj utakmici odlučimo seriju", rekao je Birčević.

Autor: Agencija BETA