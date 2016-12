ITUDIS POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Dosta priče o budžetima!

Ovo je sedma pobeda Crvene zvezde (prva nad ruskim timom u deset mečeva), a trener Moskovljana Dimitris Itudis, posle meča je rekao da šampion Evrope ima mnogo prostora za promene u maratonu kakav je Evroliga.



"Čestitam protivniku večeras smo loše počeli to je već drugi put, a sada smo bili i u senci odlične Zvezde. Ona nas je naterala na mnogo izgubljenih lopti, a i nismo sledili plan koji je trebao da nas dovede do pobede. Sada moramo da reagujemo brzo, jer ovo je maraton, koji treba da završimo kako smo planirali", rekao je Itudis.



On je potom pomenuo sjajnu atmosferu u Areni.



"Čestitam i navijačima na sjajnom ambijentu, koji zaista nosi ove mlade igrače i želim i ljudima u Zvezdi na navijačima, mir srećnu Novu godinu i Božić".

Grčki stručnjak je potom rekao da je nezadovoljan načinom na koji je protiv Zvezde igrao CSKA, istakavši:



"Ne treba da pričamo o budžetima, već o motivaciji i inspiraciji koju ima tim sa kojim igramo. Ja sam u svlačionici svašta rekao, ali to ostaje tamo i treba da koristi nama ne medijima", istakao je Itudis.





Autor: Kurir sport