PARTIZAN U ZAGREBU Džikić: Očekujem beskompromisnu borbu!

"Nadam se da da ćemo igrati košarku koja će se svideti ljudima pre svega zato što je takmičarska i beskompromisna. Generalno borimo se za nešto i ne treba očekivati lepršavost i 'umiranje u lepoti', posebno što ni jedan ni drugi tim nisu takvi", rekao je Džikić.

On je dodao da crno-beli pred početak plej-ofa nemaju rezultatski imperativ.

"Generalno, rezultatskog imperativa nemamo, jer ono što smo na nivou kluba planirali to i radimo. Pošto volite definicije, Cedevita je recimo favorit na papiru, ali to ne znači ništa ni njima, a ni nama. Očekujem da i jedni i drugi budemo potpuno rešeni da damo sve od sebe, ne očekujem ništa manje od toga", kazao je Džikić.

Trener crno-belih ocenio je da je Cedevita tim "sa velikim brojem radnika" i da crno-beli prema njima imaju veliko poštovanje.

"Pokušaćemo neke stvari iz prethodnih utakmica da ne ponovimo, ali i nešto popravimo. Dvaput smo igrali protiv njih i oba puta izgubili, videćemo da igramo što bolje možemo", rekao je Džikić.

On je dodao da su u Zagreb na prvu utakmici plej-ofa Jadranske lige doputovali sa 16 igrača, medju kojima je i Kenan Karahodžić, ali koji neće nastupiti.

"Sutra ćemo videti ko će da igra, pod znakom pitanja su (Džamont) Gordon i Luki (Uroš Luković) koji je imao upalu uha ove nedelje", rekao je Džikić.

Kapiten Partizana Novica Veličković rekao je da prava borba tek počinje, s obzirom na to da se ušlo u završnicu šampionata.

"Svi smo se borili da udjemo četiri, sada ide ono pravo, a to je borba za trofej. Kao što sam par puta rekao, trofej niko neće da ti pokloni, moraš da dodješ do njega. Pred nama je ekipa koja nas je dvaput dobila, ali to je sada iza, nadam se dobroj borbi za ulazak u finale", rekao je Veličković.

Cedevita je u oba ovosezonska duela pobedila Partizan, a trener zagrebačkog tima Veljko Mršić kaže da to nema veliki značaj.

"Ovo što je bilo do sada to je jedno, sada počinje plej-of, i te prethodne utakmice ne znače ništa, ne znači da smo bolji i ne mogu biti smernica ka prvoj utakmici u plej-ofu. Moramo dobre stvari iz tih utakmice da zadržimo, a one loše da popravimo. Sutra je naš cilj jda budemo maksimalno spremni, želimo da odigramo dobru utakmicu i da odgovorimo na zahteve koje stavimo pred nas i tako da pokušamo da ostvarimo prvu pobedu", rekao je Mršić.

Polufinalna serija Jadranske lige igra se na dve pobede, a prvi meč izmedju Cedevite i Partizana igraće se sutra od 19.00 u Zagrebu.

Autor: Kurir sport,Beta