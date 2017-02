(KURIR TV) PREDSTAVLJEN NOVI SELEKTOR KOŠARKAŠICA Danilović: Karadžić je naslednik Marine Maljković

Novi selektor ženske košarkaške reprezentacije Stevan Karadžić rekao je da je njegov cilj da održi selekciju u vrhu i da nastavi kontinuitet rada i uspeha i ocenio je da je to korak napred u njegovoj karijeri.

"Hvala (predsedniku Predragu) Daniloviću, (potpredsednici) Ani Joković, Upravnom odboru i komisiji za žensku košarku što su mi ukazali poverenje. Smatram da je to korak napred u mojoj trenerskoj karijeri. Trener sam više od 20 godina i vodio sam mnoge selekcije, tako da mislim da je ovo korak napred. Što se tiče ambicija, Marina Maljković je napravila zaista neverovatne rezultate, koji su teško ponovljivi. Podigla je lestvicu. Naša reprezentacija je uvek u vrhu, medju četiri-pet, na velikim takmičenjima, i to nam je cilj", rekao je Karadžić.



Karadžić je potpisao ugovor na godinu dana, sa mogućnošću produženja ako se tim plasira na Svetsko prvenstvo. On je kazao da dobro poznaje sadašnji tim.

"Najbolje poznajem Jelenu Milovanović, pošto sam radio s njom u Šopronu, gde sam bio savetnik. Ostale igračice poznajem jer su ovi rezultati koje su pravili prikovali sve za ekran i pomno sam to pratio. Dobro poznajem naše košarkašice. Trebaće mi vremena, medjutim, da se upoznam sa protivničkim reprezentacijama i to ću uraditi do početka prvenstva", rekao je Karadžić.





Srbija na Evropskom prvenstvu u Češkoj u junu brani zlatnu medalju.

Predsednik Saveza Predrag Danilović rekao je da je odluka o imenovanju Karadžića doneta na predlog potpredsednice za žensku košarku Ane Joković.

"Naše zajedničko razmišljanje je da je on pravi čovek da nasledi Marinu Maljković. Siguran sam da nismo pogrešili", rekao je Danilović.



Ana Joković je zahvalila Marini Maljković na svemu što je uradila u svom mandatu.

"Osnovi i temelji su postavljeni. Pre šest godina smo krenuli od minusa kada je ženska košarka u pitanju. Sada smo imali zadatak da nadjemo osobu od integriteta. Smatram da je izbor Steve Karadžića pravi. Cilj na Evropskom prvenstvu jeste da budemo medju prvih pet i da selekcija nastavi kontinuitet uspeha", rekla je Ana Joković.

BONUS VIDEO:

Vujošević: O Daniloviću





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija BETA