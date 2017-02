RADONJIĆ ISKREN Situacija je izuzetno teška. Male su šanse da Volters i Bjelica igraju u polufinalu

"Situacija je prilično teška. Videćemo sutra, ali su minimalne šanse da u subotu računamo na bilo koga od njih", rekao je Radonjić novinarima posle utakmice protiv Vršca u Nišu.

Zvezda se plasirala u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto je lako i ubedljvo sa 99:47 pobedila Vršac. Protivnik u borbi za finale biće joj FMP.

Crveno-beli su bili oslabljeni neigranjem Voltersa i Bjelice, kao i Nemanje Dangubića, koji nije doputovao na završni turnir u Niš.

"Voleo bih da oni budu zdravi. Čeka još ovoliko utakmica koliko smo odigrali do sada", kazao je Radonjić i dodao da će se o stanju povrede Dangubića više znati od ponedeljka.

Radonjić je naveo da su utakmica izmedju Zvezde i Vršca, odnosno FMP-a i Spartaka, pokazale razliku u kvalitetu ekipa koje igraju regionalno i domaće takmičenje.

"Odigrali smo odgovorno, ali me zanima kako ćemo izgledati protiv FMP-a, koji sigurno predstavlja kvalitetnog protivnika. Tek ćemo da vidimo kako stoje stvari", kazao je Radonjić.

Trener Zvezde nije želeo mnogo da govori o narednom rivalu u Kupu.

"Radi se o kvalitetnom protivniku sa mnogo mladih igrača", rekao je Radonjić.



Košarkaš crveno-belih Petar Rakićević rekao je da je zadovoljan igrom i rezultatom protiv Vršca.

"Uspeli smo da nametnemo ritam, kao što smo i želeli. Kontrolisali smo celu utakmicu i već u prvoj četvrtini napravili dvocifrenu prednost. Najbolje moguće smo rasporedili minute. Okrećemo se sledećem protivniku", rekao je Rakićević.

Trener Vršca Vladimir Đokić čestitao je Zvezdi i rekao da su njegovi košarkaši previše poštovali rivala i da su bili uplašeni.

"Bili smo impresionirani ambijentom i jačinom protivnika. Očekivali smo ipak malo drugačiju utakmicu, ali se od prve sekunde osetio kvalitet Zvezde. Bilo je malo i ružno, ali ne zameram svojim igračima, možda samo na prevelikom respektu prema protivniku i strahu. Teško je igrati protiv ovako jake i moćne Zvezde", rekao je Đokić.

On je naveo da je njegova ekipa zaslužila poraz, ali ne sa tako ubedljvom razlikom.

Takodje, Đokić je poželeo Zvezdi puno uspeha u Evroligi, dok je naveo da će njegov tim učiniti sve da ostane medju prve četiri ekipe u Košarkaškoj ligi Srbije.

Košarkaš Vršca Miloš Savović čestitao je Zvezdi na pobedi.

"Utakmicu smo počeli sa velikim respektom prema Zvezdi, da ne kažem uplašeno i zato je došlo do loše igre. Poželeo bih Zvezdi sreću u daljem takmičenju" rekao je Savović.

Polufinalna utakmica izmedju Zvezde i FMP-a igraće se u subotu od 17.00.

Maksimović: Ne želimo da se u subotu vratimo kući



Trener košarkaša FMP-a Branko Maksimović rekao je danas da njegova ekipa ne želi da u polufinalu završi učešće na Kupu Radivoja Koraća, bez obzira na to ko joj bude protivnik.

"Rekao sam momcima da ovde dolazimo da idemo do samog kraja. Ne želimo da se u subotu vratimo kući, iako smo imali problema zbog mnogo povređenih igrača", rekao je Maksimović novinarima posle četvrtfinalne utakmice u Nišu.

FMP se plasirao u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto je sa 77:58 pobedio subotički Spartak. Protivnik u polufinalu biće mu Crvena zvezda.

Maksimović je naveo da je FMP pokazao da je kvalitetniji tim od Spartaka, iako nije zadovoljan nekim delovima utakmice.

On je dodao da odlično poznaje Crvenu zvezdu i da će njegovi košarkaši igrati "muški" ako dođe do duela ta dva kluba u polufinalu.

"Spremićemo se da odigramo mušku utakmicu, da bismo bili zadovoljni. Druga stvar je to da li će biti plus ili minus 20 poena. Ali, nepristojno je da govorim o kvalitetu Zvezde, to vide svi koji prate košarku. Ko god da nam bude protivnik, želimo da odigramo dobro", rekao je Maksimović.

Košarkaš pobedničkog tima Ajzea Ostin rekao je da njegova ekipa može mnogo bolje nego u četvrtfinalu.

"Igrali smo ravno, ali smo se podizali kako je utakmica odmicala. Odbrana je bila okej, ali moramo da igramo mnogo bolje", rekao je Ostin.

Trener Spartaka Dušan Alimpijević rekao je da je sam plasman na završni turnir Kupa Radivoja Koraća veliki uspeh za njegov klub, ali da ostaje žal.

"Lepo je što smo bili učesnik ovako divnog događaja. Sam plasman je bio veliki uspeh za naš klub, koji je posle 21 godine na ozbiljnijoj košakraškoj mapi. Ostaje žal zbog toga što nismo ostavili bolji utisak i utakmicu učinili zanimljivijom", rekao je Alimpijević.

On je naveo da njegova ekipa nije uspela da parira FMP-u, što je obrazložio time da je ambijent u hali Čair nepoznanica za njegove igrače.

"Sam ambijent, toliko ljudi, sve je to nešto novo za nas. Došli smo ranije u Niš, čak dva puta trenirali u Čairu, ali nismo uspeli dobro da se adaptiramo. Ovo je bilo konfuzno za nas", kazao je Alimpijević.

Košarkaš Spartaka Nemanja Miščević rekao je da je loš početak utakmice koštao njegov tim.

"Pravili smo početničke greške, koje su nas dovele u situaciju da jurimo rezultat. S obzirom na to da klub planira da se nađe u Košarkaškoj ligi Srbije ove godine, moraju da se poprave mnoge stvari u igri", rekao je Miščević.