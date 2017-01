RADONJIĆ: Navijači su delovali stimulativno na nas

Košarkaši Zvezde pobedili su večeras u Beogradu ekipu Zadra sa ubedljivih 113:65 u utakmici 16. kola Jadranske lige, a meč u dvorani "Aleksandar Nikolić" pratilo je više od 8.000 navijača.

"Očekivao sam da će biti puno navijača, ali da će ovoliko biti. Delovalo je na nas stimulativno", rekao je Radonjić novinarima posle utakmice.

"Znali smo šta je trebalo da uradimo da imamo kontrolu meča... Čeka nas žestok ritam. Pričamo stalno o njemu. U četiri sledeća kola - tri gostovanja i dolazi Fenerbahče. Format je prilično normalan za Evroligu, ali raspored nije kao u prvom delu. Teško je prelaziti iz grada u grad. Malo su nam teža putovanja na redu. Žalgiris, pa Fenerbahče kući, pa Tel Aviv, pa Laktaši, pa Beograd, Španija...", rekao je Radonjić.

Novi košarkaš Zvezde Dion Tompson gledao je večerašnji meč. Novinare je zanimalo koliko će se brzo uklopiti.

"Radije bih da sačekam trening ili dva pa da napravimo presek. Sigurno postoji razlika u odnosu na ono odakle je došao. Ne mogu da kažem ništa o njegovom uklapanju, jer moram prvo da se uverim. Neka ide i sporo, a da igramo dobro, neću se ljutiti", rekao je Radonjić.

Trener Zvezde je naveo da su ciljevi u 2017. godini osvajanje Jadranske lige i domaćeg prvenstva.

"To što smo došli do velikih pobeda ne znači da je to normalan status. Videćemo kako će to da se razvija. U ovakvom formatu sa ekipama koje su na početku iznele velike ciljeve. Za sada je odlično. Ali, polako videćemo kako će da izgleda. Cilj je da se osvoji ABA liga i domaće takmičenje", rekao je Radonjić.

Košarkaš Zvezde Marko Simonović rekao je da je pun Pionir na utakmici protiv Zadra nagrada za sve što su on i njegovi saigrači uradili do sada.

"Ušli smo jako u meč. U dobrom smo ritmu u poslednjih mesec dva. Igramo lepu košarku... Ova poseta je prava nagrada za ono što radimo. Daju nam pravu energiju sa tribinama, zajedno pravimo ovo", rekao je Simonović.

Trener Zadra Neven Plantak naveo je da ga je najviše zabrinuo početak utakmice.

"Tako kada igraš protiv ekipe kao što je Zvezda, nemaš šta da očekuješ. Falilo nam je četiri igrača. S ovim ritmom i rosterom, ne možemo da izdržimo. Nije problem izgubiti od Zvezde. Problem je što nismo bili agresivni. Razlika u kvalitetu je ogromna. Čestitam Zvezdi na pobedi", rekao je Plantak.

Autor: Beta