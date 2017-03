RADONJIĆ O MOTIVISANOM RIVALU: Evo kako je trener Crvene zvezde objasnio poraz od Olimpijakosa

"Videlo se odmah na početku da je Olimpijakos došao jako, jako motivisan, spreman da svim svojim kvalitetom dodje do pobede. Borili smo se maksimalno, ali nismo uspeli da pobedimo Olimpijakos. Sledeći put ćemo možda uspeti", rekao je Radonjić novinarima posle utakmice.

Zvezda je u 27. kolu Evrolige izgubila u Beogradu od Olimpijakosa posle produžetka sa 64:62 i tako otežala sebi put ka četvrtfinalu.

Trener crveno-belih je kazao da je čvrsta igra Olimpijakosa poremetila njegove igrače u prvom poluvremenu, ali da su u drugom igrali pametnije.

"Čvrstom igrom su nas na početku uveli u greške i gradili rezultat. Igrali smo dobro u odbrani, ali 11 grešaka i primljeni lagani poeni... Došli smo do igre u drugom poluvremenu i uzvratili, igrali pametnije u napadu. U produžetku je moglo sa boljim i pametnijim rešenjima da ostvarimo prednost. Oni su na kraju slavili", kazao je on.

Radonjić je istakao "ogromnu potrošnju" njegove ekipe u utakmici protiv Olimpijakosa.

"Ogromna potrošnja za nas, u našem ritmu i izmenjenim rotacijama. To nije mali problem, ali kako ćemo izgledati prekosutra (protiv Barselone), to samo mogo da zamislim. U stvari imaću prilike da vidim. A, nije to još to. Posle toga nas čeka polufinale Jadranske lige, utakmica koja ima izuzetnu važnost", rekao je Radonjić.

Upitan za komentar o navijanju, odnosno tome što je ekipa u prošloj utakmici u Milanu imala podršku kao da igra kod kuće, Radonjić je rekao da je bio "koncentrisan samo na dešavanja na terenu" i da ne želi "to da procenjuje".

Zvezda će u sledećem kolu gostovati Barseloni, u petak od 21.00.

