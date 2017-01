RADONJIĆ: Protiv Makabija bez pritiska

"Ulazimo u period kada su rezultatski imperativi još veći pa tako i Makabi. Mi se nalazimo u dobrom statusu, nemamo pritisak, ali imamo želju da se u svakoj utakmici pokažemo u najboljem svetlu", rekao je Radonjić.

Zvezda duel s Makabijem dočekuje na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i osam poraza, dok je izraelski tim 14. sa skorom od šest trijumfa i 11 poraza.

"Motivacija uoči evroligaškog meča je uvek ista. Može da se dogodi da se nakon meča promeni motivacija kada se vidi šta je uradjeno u odnosu na očekivanja i da se iz te perspektive drugačije posmatraju naredni mečevi. Ovo je tim koji u svaki meč u Evroligi ulazi sa najvećom mogućem željom", rekao je Radonjić.

On je ocenio da je Makabi "značajno drugačiji tim" nego što je bio pre mesec dana u Beogradu.

''Doveli su novog trenera, a Kvinsi Miler se vratio posle duge povrede. Treba očekivati da će oni u preostalih 13 kola pokušati da dodju do ostvarenja ambicija koje su pre početka sezone bile izuzetno velike. Letos su uradili mnogo u prelaznom roku, imali velika ulaganja u tim i nadaju se da će stići do same završnice Evrolige. Imaju opterećenje da protiv nas, ali i do samog kraja Evrolige urade sve da se nadju u vrhu", rekao je Radonjić.

"Uticaj Kvinsija Milera na tim je veliki. On je blizu da dosegne nivo na kom može da igra, a mi veoma dobro znamo koliko može. Za očekivati je da njegov povratak u tim rastereti igrače na drugim pozicijama i da će oni igrati puno bolje nego do sada u Evroligi", dodao je on.

Trener crveno-belih je ponovio da je pred njegovim timom težak raspored utakmica i putovanja.

"Iz Izraela idemo pravo za Laktaše, a onda putujemo u Vitoriju da bi se na kraju vratili u Beograd na meč sa Panatinaikosom. Sve će biti utoliko teže jer nas očekuju izuzetno jaki protivnici. Ciklusi iza nas su bili teški, ostavili su traga, ali smo iz njih izašli na najbolji mogući način'', rekao je Radonjić.

Košarkaši Zvezde otputovali su danas u jutarnjim časovima za Tel Aviv, gde će večeras i sutra imati trening pred meč 18. kola Evrolige protiv Makabija.Utakmica 18. kola Evrolige izmedju Makabija i Crvene zvezde igraće se sutra od 20.05.

