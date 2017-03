RADONJIĆ: Rekao sam da je Jović bolje, ali sada se i na povredu nadovezala bolest

"Poveli smo sa 1:0, to nam je bio i cilj. Ništa drugo se nije desilo i to je to što se tiče polufinala", rekao je Radonjić novinarima posle utakmice.

Zvezda je večeras povela s 1:0 protiv Budućnosti u polufinalnoj seriji plej-ofa Jadranske lige, pošto je u dvorani "Aleksandar Nikolić" pobedila Podgoričane sa 82:67.

"Uspeli smo da kontrolisanom igrom gradimo rezultat. Uspeli smo da dodjemo do prednosti, koju smo držali i zadražali, iako je bilo naleta. Budućnost je pokazala da nas u podgorici čeka težak meč", rekao je Radonjić.

On je rekao da je "jako zadovoljan reakcijom navijača"na apel da ispune dvoranu "Aleksandar Nikolić".

"S obzirom na veličinu i težinu utakmice bilo nam je bitno i značajno da i oni budu tu. Zahvalan sam im na tome", rekao je Radonjić

Trener Zvezde je ponovio da je pred ekipom težak raspored utakmica.

"Imamo težak ritam utakmicama pred nama. Dolazi Olimpijakos, pa idemo u Barselonu, pa u Podgoricu, pa Uniks. To nije teško, to je... Ali borićemo se, kao što smo se i do sada borili. Daćemo sve od sebe da budemo dobri. Taj ritam retko ko može da razume koliko je težak, možda nas 20 koji smo u tom ritmu", rekao je trener crveno-belih.

Radonjić je rekao da će se u naredne dve nedelje znati da li će Stefan Jović moći da pomogne ekipi.

"Nadam se da će u nekom narednom periodu moći da budemo kompletni. Vidi se da nam je to problem. To donosi momente loše igre, kao i u Milanu, a tako i večeras. Rekao sam da je Jović bolje, ali sada se i na povredu nadovezala bolest. Nadam se da neće da 'zakuje' za krevet", rekao je on.

Na pitanje da li će Jović biti u sastavu ekipe, Radonjić je kazao da igrač koji ne trenira, ne može ni da igra.

"Bilo bi dobro da je ovo igrica i da ga onda ubacimo, ali bez treninga ne može da bude u timu. To nije dobro za ekipu, ali ni za njegovo zdravlje", rekao je on.

Trener Budućnosti Ilijas Zuros ocenio je da njegova ekipa načinili veliki broj grešaka i da je to jedan od razloga poraza.

"Čestitam Zvezdi, zaslužili su da pobede. Pokazali su da više žele pobedu od nas i to nije dobro za nas. Napravili smo 17 grešaka, a pričali smo pre utakmice da ne smemo da pravimo toliko grešaka ako želimo da pobedimo", rekao je Zuros.

On je dodao da njegova ekipa mora da bude koncentrisanija i agresivnija u revanšu ukoliko želi trijumf.

Moramo da budemo agresivniji i bolji u narednoj utakmici. Ja nikada ne odustajem, a nadam se da neće ni moji igrači i da će na isti način gledati na nastavak ove serije", rekao je Zuros.

On je čestitao crveno-belima na "lepoj atmosferi" i poželeo im sve najbolje u nastavku Evrolige.

"Čestitke na lepoj atmosferi, želim im sve najbolje u naredne dve evroligaške utakmice, važno je za Jadransku ligu da ima ekipu u Top 8", rekao je Zuros.

Druga utakmica polufinala igra se 28. marta od 18.30 u Podgorici.

Autor: Beta