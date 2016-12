RADONJIĆ SIJA POSLE CSKA: Malo je reći velika pobeda

Ovo je sedma pobeda Crvene zvezde (prva nad ruskim timom u deset mečeva), čiji trener Dejan Radonjić, posle meča rekao da je ovo veliki uspeh, možda i najveća pobeda u godini koja se završava za dva dana.

"Prva pobeda protiv CSKA i malo je vrlo velika! Čestitke igračima i navijačima za ambijent i pomoć. Počeli smo dobrom odbranom stekli prednost i normalno je da se desilo da su počeli da stižu. Na kraju druge četvrtine došli smo do lakih poena i do prednosti koja je bila iznenađujuće velika za vas i možda još ponekog.

U nastavku CSKA je bio bolji od nas i izgledalo je da može da napravi neizvesniju završnicu. Ovo je pobeda, koja je istorijska, ne samo što je prva i što je CSKA prvak Evrope, već zbog načina i građenja igre. Sada imamo sedam pobeda, znam šta to nosi, ali nikakve promene kod mene nema. Ciljevi su nam isti. Čvrsto na zemlji i sad i pre ovoga", rekao je trener Zvezde.

On je potom pomenuo i pojačanje za tim



"Dion Tompson stiže drugog ujutro da nam pomogne da igramo dobro i svi ostanemo zadovoljni."

Radonjić je potom upitan da li je zadovoljan prvim delom sezone?



"Jako sam zadovoljan. Ne zaboravljam i sećam se svega što smo do sada radili, tako da sam bio optimista veći od svih. A da li je ovo dobar skor (22 pobede u oba takmičenja i samo osam poraza), jeste. Više ne bih da komentarišem, ali stojim iza toga da i dalje treba da budemo skromni i oprezni. Ovo je nešto što je možda mimo analiza, a mi već drugog igramo sa Zadrom.

Sezona traje još šest meseci, mnogo toga će se desiti. Imali smo i do sada povreda i videli ste kako se to odrazilo na našu igru. Ovo je sa mnogo aspekata naša najbolja igra ove sezone."



Trener Zvezde je potom upitan da li je trijumfom nad prvakom Evrope Zvezda uklonila neku barijeru



"Nismo imali nikakve barijere. Dobijali smo prvake Evrope i ranije (Makabi). O tome se ne razmišlja pre utakmice, ima drugih detalja na kojima se bazira priprema. Danas smo bili spremni i verovali u ovo ogromno iznenađenje. A malo se priča da nešto i radimo. To vam ne ide od ruke ili kucanja."



Trener Zvezde je na kraju upitan io da li je ova pobeda povećala apetite kluba?



"Što se tiče apetita za sada nemam nikakvo opterećenje".

Autor: Kurir sport