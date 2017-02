Tomašević u Nišu: Kup je prilika za mlade igrače

"Kup je prilika da vidimo šta je to s čim raspolaže srpska košarka. Pre svega, uvek se nadamo da će se pojaviti neko novo ime, neki igrač koji će u narednim godinama biti stub košarkaške reprezentacije", rekao je Tomašević.



Tomašević je naveo da je Kup veoma značajan, kako za srpsku košarku, tako i za sam grad Niš, u kome se održava završni turnir.



"Iako kratko traje, to je takmičenje koje jako znači košarkašima. I sam sam bio u prilici da igram Kup, doduše ne pod nazivom Radivoja Koraća, već Kup Jugoslavije i Srbije i Crne Gore. Znam koliko sam bio radostan kada sam ga osvojio prvi put. Verujem da se momci koji se ove godine bore za pehar isto tako osećaju", dodao je Tomašević.



On je pohvalno govorio o Nišu, za koji je rekao da je "divan grad".

"Nisam više siguran da li više uživamo u utakmicama ili posle utakmica. Jedno veliko hvala svima u organizaciji koji su se potrudili oko svega i što se trude da Kup bude ovakav kakav jeste. Siguran sam da je Kup Radivoja Koraća najbolje organizovan u celoj Evropi. Za grad Niš ovo je prilika da pokaže koliko je dobar domaćin, jer je pažnja cele nacije usmerena ka ovom takmičenju", rekao je generalni sekretar KSS-a.



On je najavio i da će pojedine utakmice reprezentacije biti odigrane u Nišu.



"Nadam se da ćemo na Evropskom prvenstvu za žene 2019. godine, za koje se nadam da ćemo dobiti organizaciju, jednu grupu organizovati u Nišu. Potrudićemo se i da, kada muška reprezentacija bude igrala kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2018. godine, bar jednu utakmicu odigramo u Nišu", rekao je Tomašević.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija BETA