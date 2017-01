VELIKO POŠTOVANJE PREMA LUDOM SRBINU Lebron Džejms: Greg Popović je najbolji trener u istoriji NBA

Oni su igrali jedan protiv drugoga u tri NBA finala i 23 puta u regularnom delu sezone, a u subotu će ponovo biti jedan protiv drugoga.

"Mislim da je on najbolji trener svih vremena. Morate da budete britki, mentalno i fizički, kada igrate protiv njega. Da ste igrač u NFL, to bi bilo kao da igrate protiv tima Bila Beličika. Oni će uraditi ono što žele da urade, a na vama je da probate da shvatite šta je to", rekao je Džejms posle pobede nad Feniksom u petak ujutru.

Popović je često hvalio Džejmsa tokom godina, a često je i razvijao načine kako da ga zaustavi. Odbrana koju je u finalu 2007. smislio za njega, naterala je "kralja" da promeni način treninga i postane bolji šuter.

Džejms je 2013. odigrao jednu od najboljih plej-of serija u svojoj karijeri i njegov tadašnji klub Majami je bio bolji od San Antonija, što je bio jedini poraz Popovića u velikim finalima NBA, kojih je igrao šest. Spursi su naredne godine bio bolji od Hita.

Njih dvojica su se lično upoznali 2004. godine, posle prve sezone Džejmsa u NBA, kada je Popović bio asistent u reprezentaciji SAD. Igrač je od tada proučavao metode popularnog Popa.

"Impresivno je to što je on uradio. Kada se košarka menjala toliko, on je uspeo da proširi um i pristup i menja se zajedno uz ovaj sport. U ligi smo prešli put koji je skroz drugačiji. Pre je bilo da se baca lopta visokom igraču posle svakog prodora, pa se onda sve svodilo na 'pik-en-rol', a sada se sve svelo na šut za tri. Pop je svaki pojedinačni put uspevao da se prilagodi, a pritom su ti momci, iz nekog čudnog razloga, ispod radara. Ne razumem to", rekao je Džejms.

