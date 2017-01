(VIDEO) DIV POD OBRUČIMA: Čovek koji je umeo da prihvati neuspeh, ali odustajanje - NIKADA!

Košarkaš koga mnogi smatraju najboljim svih vremena, na početku karijere ostavljao je utisak solidnog igrača.

"On nije bio dominantni centar visok 212 centimetara, na kojem bi mogli da gradite tim, ili plejmejker koji uvek ima loptu u svojim rukama. On je bio 'samo' bek šuter", rekao je Rod Higins, saigrač Majkla Džordana na početku njegove karijere i njegov sadašnji partner u Šarlot Bobketsima.

Džordan je u NBA stigao kao treći pik na draftu, iza Hakima Olajdžuvona i Sema Bovija.

"Svi smo znali da će on biti dobar igrač. Ali, on je igrao kod trenera Dina Smita i na Olimpijskim igrama 1984. sa Bobijem Najtom i to je bila pretežno ofanzivna košarka. Odmah smo videli da je bolji šuter nego što većina misli. Ali, najveća razlika koju smo uvideli je koliko dobro on može da kontroliše loptu. Već drugog ili trećeg dana na trening kampu znali smo da imamo nešto posebno. On je ostavio trag na timu već od prvog dana", rekao je Kevin Loferi koji je bio trener Bulsa u Džordanovoj prvoj sezoni.

Tokom fenomenalne karijere Džordan je osvojio šest NBA titula (u svih šest je bio i proglašen za najkorisnijeg igrača finalne serije), pet puta je bio proglašen za nakorisnijeg igrača lige, a jednom je čak bio proglašen i za najboljeg odbrambenog igrača (1988. godine).

U 15 sezona provedenih u najjačoj ligi sveta beležio je prosečno 30,1 poen, 6,2 skoka i 5,3 asistencije.

Autor: Kurir sport