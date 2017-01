(VIDEO) MAESTRALNI JOKIĆ: Srbin blistao u pobedi Denvera nad LA Lejkersima

Jokić je igrao 33 minuta i za to vreme postigao je 29 poena uz 15 skokova i tri blokade. Vil Barton doprineo je trećoj uzastopnoj pobedi Nagetsa sa 26 poena i osam asistencija, a Kenet Farid 20 poena i sedam skokova. Po 14 poena dodali su Danilo Galinari, Emanuel Madiej i Vilson Čendler.

Denver je vodio sa 19 poena prednosti u trećoj četvrtini, ali su se Lejkersi na manje od dva minuta pre kraja primakli na 119:120. Čendler je posle toga "zakucao" i postigao pet poena u poslednjih minut i 40 sekundi, pa je Denver naneo Lejkersima peti uzastopni poraz.

U ekipi Lejkersa, koji su pobedili samo pet puta u poslednje 26 utakmice, najefikasniji je bio Lu Vilijams sa 24 poena, a Nik Jang postigao je 22.

Košarkaši San Antonija pobedili su Minesotu sa 122:114. Spurse je do pobede predvodio Kavaj Leonard sa 34 poena, sedam skokova i pet asistencija. To je bila njegova četvrta uzastopna utakmica u kojoj je postigao najmanje 30 poena. On je tako postao prvi igrač San Antonija koji je u prvom delu sezone postigao 950 poena, još od 2003. godine i Tima Dankana.

Lamarkus Oldridž dodao je 29 poena, Toni Parker 14, a Peti Mils 11 za San Antonio, koji je ostvario 32. pobedu u ligi.

Najefikasniji u Minesoti bio je Karl Entoni Tauns sa 27 poena i 16 skokova, dok je Riki Rubio postigao 21 poen uz 14 asistencija. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica igrao je 24 minuta, postigao je šest poena, uz četiri skoka i tri asistencije.

Majami je pobedio Hjuston sa 109:103 i ostvario 12. pobedu u ligi. Domaći tim do pobede su predvodili Goran Dragić sa 21 poenom i osam asistencija i Vejn Elington sa 18 poena. Dion Vejters dodao je 17, Tajler Džonson 16, a Džejms Džonson 15 poena, dok je Hasan Vajtsajd postigao 14 poena uz 15 skokova.

U ekipi Hjustona najbolji je bio Džejms Harden sa 40 poena, 12 skokova i 10 asistencija, što je bio njegov 13. "tripl" dabl" u sezoni.

Toronto je pobedio Bruklin sa 119:109 i naneo mu 11.uzastopni poraz. Reptorse su do četvrte uzastopne pobede predvodili Demar Derozan sa 36 poena i 11 skokova i Kori Džozef sa 33 poena. U ekipi Bruklina, koja je poslenji put pobedila od 26. decembra, najefikasniji je bio Bruk Lopez sa 28 poena.

Dalas je pobedio Čikago sa 99:98 "trojkom" Veslija Metjuza 12 sekundi pre kraja utakmice. To je bila treća uzastopna pobeda Dalasa, koji je u sastavu imao šestoricu igrača sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasniji su bili Harison Barns sa 20 poena i Set Kari sa 18, dok je Dirk Novicki postigao 10 poena uz 10 skokova.

Džimi Batler bio je najefikasniji u ekipi iz Čikaga sa 24 poena, 12 asistencija i devet skokova, Ron Lopes postigao je 21, a Dvejn Vejd, koji je promašio šut za pobedu, utakmicu je završio sa 17 poena.

Autor: Kurir sport,Beta