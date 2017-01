(VIDEO) NEVEROVATNI SRBIN: Jokićev rekord karijere u porazu Denvera

Serija Denvera od tri uzastopne pobede prekinuta je ovim porazom. Jokić je postigao 35 poena, što mu je najbolji učinak od kada je došao u NBA, a pored toga je imao i 12 skokova. Ovo je mladom centru Nagetsa 10. put u poslednjih 18 utakmica da je najbolji strelac tima.

To, medjutim, nije pomoglo Denveru da pobedi oslabljeni San Antonio, koji je neočekivano ostao bez Tonija Parkera, Paua Gasola, a onda i trenera Grega Popovića. Igrači su otpali neposredno pred početak utakmice zbog povreda, dok je trener isključen, prvi put ove sezone.

Gasol je slomio prst leve ruke (kojom ne šutira), pošto je na zagrevanju zabio šaku u rame Kajla Andersona. On se odmah uhvatio za šaku i otišao je na preglede, koji su utvrdili prelom. Za sada se ne zna koliko će odsustvovati.

Popović je isključen zbog dve tehničke greške, koje je dobio zbog protesta, oba vezana za bivšeg igrača Partizana Davisa Bertansa. Trener Spursa je prvo protestovao zato što nije dosuđen faul na Letoncu, a onda je minut i po pre kraja prve četvrtine žestoko protestovao što je dosudjen faul njegovom igraču na Jokiću.

To nije sprečilo Spurse da pobede, a do trijumfa ih je predvodio Kavaj Lenard sa 34 poena. To mu je bio peti uzastopni meč u kome je postigao bar 30 poena. San Antonio je ovako popravio učinak kod kuće na 15:2 i tako je zadržao drugo mesto na Zapadu.

Minesota je u gostima pobedila Los Andjeles Kliperse 104:101, a srpski reprezentativac Nemanja Bjelica nije imao zapažen učinak.

Vulfsi su iskoristili probleme sa povredama Klipersa i tako im prekinuli seriju od sedam uzastopnih pobeda. Tim iz Los Anđelesa igrao je bez dvojice prvotimaca. Kris Pol je povredio šaku u ponedeljak, koju je operisao u sredu i očekuje se da će pauzirati do dva meseca. Blejk Grifin je takodje propustio meč zbog povrede, a on će odsustvovati do dve nedelje.

Najefikasniji u Minesoti bio je Karl-Entoni Tauns sa 37 poena, uključujući i koš kojim je njegov tim poveo u finišu meča. Bjelica je igrao 19 minuta, i za to vreme imao je učinak od dva poena i jednog skoka, uz šut iz igre 1/3.

Rezultati utakmica igranih u noći između četvrtka i petka: Klivlend – Feniks 118:103 Majami – Dalas 99:95 Njujork – Vašington 110:113 San Antonio – Denver 118:104 LA Klipers – Minesota 101:104

Autor: Kurir sport,Beta