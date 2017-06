SRPSKI ŠAMPION ZABLISTAO U PANČEVU: Evo kako je Dušan Borković oduševio maturantkinju Tijanu Aleksić

Kraljica maturske večeri sinoć je bila Tijana Aleksić, kojoj su zavideli svi vršnjaci u Pančevu.



Kako i ne bi kada ju je na svečanost u Ekonomskoj školi dovezao naš najbolji automobilista Dušan Borković.



Tijana je ovu privilegiju zaslužila učešćem u zanimljivom takmičenju preko društvenih mreža, na kojima je bila jedna od retkih dama koje su se prijavile za vožnju sa Ducom.



Prema dogovoru, Borković se dovezao ispred njene kuće gde ih je čekao veliki broj meštana koji su želeli da se fotografišu, dobiju autogram. Dušan se upoznao sa Tijaninom porodicom, a potom su kolima krenuli ka školi, gde ih je dočekalo celo odeljenje. Posle kraćeg druženja, Borković i Tijana su produžili "matursku vožnju" ka jednom od pančevačkih restorana gde je nastavljeno slavlje sada već bivših srednjoškolaca.



"Bilo mi je nezaboravno. Uverilo sam se u to da je Duca jako dobar čovek. Najviše mi se dopala njegova prirodnost, duhovitost i to što mi je ulepšano matursko veče. Drugari iz razreda su presrećni, stalno me pitaju kakvi su utisci voziti se sa Borkovićem. Mogu da kažem samo da se nikad bezbednije nisam osećala u saobraćaju kao sa njim", rekla je Tijana Aleksić.



foto: Foto: Dušan Borković

Borković je ovim gestom upravo želeo da promoviše bezbednu vožnju, ali i da obraduje nekog iz generacije koja upravo završava važan deo svog školovanja.



"Nadam se da je Tijani bilo lepo koliko i meni. Ovo me je vratilo u moje srednjoškolske dane. To je možda i najlepši deo u životu svakog od nas. Tijana je divna devojka, pametna, lepo vaspitana, i želim joj sve najlepše", istakao je naš šampion.