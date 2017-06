KANAĐANI PALI U NOVOM SADU: Odbojkaši Srbije stigli do druge pobede u Svetskoj ligi

Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kanadu sa 3:1 (25:23, 25:21, 20:25 25:20), u trećem kolu Grupe B prvog vikenda Svetske lige.



Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Marko Ivović i Aleksandar Atanasijević sa po 15 poena, dok je Srećko Lisinac zabeležio 10.



U selekciji Kanade najefikasniji je bio Stefen Timoti Mar sa 16 poena.



Srbija sada ima dve pobede i poraz, posle trijumfa nad SAD u prvom kolu i poraza od Belgije u drugom, dok je Kanadi ovo prvi poraz.



Srpski odbojkaši će narednog nedelje igrati u Teheranu protiv selekcija Argentine, Irana i Belgije.



Grbić: Očekivao sam ovakvu reakciju ekipe



Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić rekao je da je očekivao reakciju ekipe i pobedu nad Kanadom posle jučerašnjeg poraza od Belgije.



"Da večeras nije bilo reakcije, malo bih se zabrinuo. Očekivana reakcija od ekipe, ne samo kao što je naša, već svakog tima koji jedan meč odigra ispod svog preopznatljivog nivoa. Ako bih smeo da kažem, ovo je bila neka reakcija ponosa i inata", rekao je Grbić, a preneo je sajt Odbojkaškog savza Srbije.



Selekcija Nikole Grbića juče je u Novom sadu poražena od Belgije maksimalnim rezultatom.



"Jučerašnja utakmica je pogrešan korak svih. To je meč u kom nije bilo energije i koncentracije. Nadam se naučili lekciju i je nećemo ponoviti", kazao je on.



Najefikasniji igrač u današnjoj pobedi nad Kanadom, Aleksandar Atanasijević rekao je da pobeda ima veliki značaj u borbi za fajnal-siks.



"Znali smo da će biti preteška utakmica. Današnja odbojka je takva da protiv svakog protivnika moraš da pružiš više od 100 odsto mogućnosti. Kanada je možda lošije rangirana od nas, ali je odgirala fantastiačn meč. Mi smo im dozvolili da se vrate u meč greškama u trećem setu, ali smo na kraju došli do bitne pobede u borbi za fajnal-siks", rekao je Atanasijević.

Autor: Agencija Beta , Foto: ossrb.org