TREĆI MASTERS GCB: Slavlje Stojiljkovića i Ranđića

Aleksandar Stojiljković i Milan Ranđić ostvarili su pobede na trećem ovosezonskom Masters turniru Golf kluba "Beograd", koji je održan na terenima na Adi Ciganliji.



45 golfera imalo je priliku da se bori za nagrade i Masters poene po izuzetno lepom vremenu. Stojiljković je ostvario izvanredan rezultat i bio je pobednik u A kategoriji u bruto računanju sa 30 poena, dok je Ranđić imao najbolji rezultat u neto računanju sa čak 43 poena.



U A kategoriji Erik Graser je imao 38, a Milan Ćorković, Dejan Simić i Vladimir Danković po 36. U B kategoriji bruto pobednik je Aleksandar Demić sa 22 poena, dok je u neto računanju Slavko Miljković imao 38 poena, ispred Roberta Todorovića koji je takođe imao 38 i Svetlane Ranđić sa 37 poena. Pero Šaranović je slavio u C kategoriji sa 15 bruto poena. Vojislav Krstić je imao 40 neto poena, ispred Aleksandra Lazića sa takođe 40, odnosno Dejana Babića koji je imao 27.



Pojedinačne nagrade dobili su Svetlana Ranđić i Aleksandar Demić koji su izveli najduže udarce, dok je Erik Graser imao udarac iz prve najbliži rupi.



Posle tri ovosezonska Mastersa u vođstvu se nalaze Erik Graser u A kategoriji, Ivica Suturović u B, odnosno Pero Šaranović u C kategoriji. Do kraja sezone odigraće se još tri Masters turnira, kao i završni, a naredni je na programu 17. juna. Narednog vikenda na terenima Golf kluba "Beograd" igraće se tradicionalni 13. Sava golf čelendž.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Ovako se Makedonac raduje tituli

Autor: Kurir.rs/ Kurir sport , Foto: GAS