SRBIN SPREMAN ZA OSINJE GNEZDO: Milovan Vesnić debituje u TCR seriji

Srpski automobilista Milovan Vesnić debitovaće za vikend u internacionalnoj TCR seriji, trkom u austrijskom Salcburgu.



"Spremni smo, ja kao vozač, ali i kompletna ekipa. U Salcburg putujemo rasterećeni jer nemamo šta da izgubimo. Po planu je trebalo da debitujemo još pre dve trke u Belgiji, ali finansije se nisu skockale", rekao je Vesnić pred odlazak na takmičenje.



Cela Vesnićeva ekipa biće iz Srbije, uključujući mehaničare i kompletnu logistiku tima.



Cilj u konkurenciji 24 vozača biće da se završe dve trke pošto sedam dana kasnije sledi takmičenje na Hungaroringu u Mađarskoj.



"Niti imamo sredstva, ali i vremena, da u slučaju težeg incidenta nastupamo dalje. Naravno, to ne znači da se nećemo trkati, ali realno smatram da bi ulazak među 12 bio odličan rezultat za prvi nastup", kazao je Vesnić.



On je naveo da ekipa dolazi u "osinje gnezdo" gde se "grčevito bori za svaki bod", a stil vožnje u TCR-u ocenio je "na momente pregrubim".



"Cilj je da se u narednoj godini pojavimo na još više trka. Ponosan sam što je moja ekipa prva iz Srbije koja će se oprobati na ovom nivou i verujem da ćemo kao i do sada ostaviti na sve sjajan utisak", rekao je Vesnić.



Milovan Vesnić će braniti boje tima ASK Vesnić iz Užica, a nastupaće u novom Audiju RS3 LMS, što će mu biti tek drugi nastup u tom automobilu.



Program na Salcburgringu obuhvata zvanične kvalifikacije koje su zakazane za subotu 10. juna u 15.00, dok se prva od dve trke vozi u nedelju od 13.05.

Autor: Agencija BETA , Foto: Stefan Jokić